ألسن عين شمس تستضيف حملة وزارة الصحة للتبرع بالدم

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وأوضحت أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية أن التعاون الفعال بين الكلية ووزارة الصحة والسكان، يأتى في إطار خدمة المجتمع والحفاظ على مخزون الدولة المصرية من الدم في إطار الأحداث المتلاحقة على وطننا.





وأكدت أ.د.يمن صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن وزارة الصحة والسكان تكفلت بتقديم سيارة مجهزة بأحدث الأجهزة وتم تعقيمها بشكل كامل مع اتخاذ كل إجراءات السلامة والأمان للحفاظ على صحة المتبرعين، على أن تتواجد السيارة أمام حرم الكلية من العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.





وأضافت أنه سيتم اتخاذ كل الاحترازات في ظل ازمة كورونا حيث إن سيارة التبرع والفريق الطبي معقمين بالكامل، وسيتم التأكد من درجة حرارة المتبرع والتأكد من المتبرع أنه لم يخالط أي حالات كورونا وعدم ظهور أعراض الكورونا عليه خلال شهر، كما سيتم التزام الفريق الطبي بارتداء الكمامات والجوانتيات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المتبرعين والفريق الطبي خلال الكشف قبل التبرع وبين المتبرعين وبعضهم داخل سيارة التبرع.





دشن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وأ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، وإشراف أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ممثلة في المركز القومي لنقل الدم، حملة موسعة للتبرع بالدم بحرم الكلية على مدار ثلاثة أيام من ٦ ديسمبر وحتى ٨ ديسمبر ٢٠٢٠.