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فن

ذكرى ميلاده.. قصة حب و3 زيجات في حياة كرم مطاوع

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 12:28 م
كرم مطاوع
كرم مطاوع
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قسم الفن
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير كرم مطاوع، الذي ولد في مثل هذا اليوم الموافق 7 ديسمبر من عام 1933 وتوفى عن عمر يناهز 63 عاما.

بالرغم من زواج الفنان كرم مطاوع 3 مرات، الأولى من فتاة إيطالية أنجب منها ابنين، ثم الفنانة سهير المرشدي التي أنجب منها ابنته حنان مطاوع، وأخيرا زواجه من المذيعة ماجدة عاصم، إلا أن كرم مطاوع عاش قصة حب في بداية حياته.

كان كرم مطاوع يحب إحدى زميلاته في المعهد العالي للفنون المسرحية، فمجرد أن رآها نشأت بينهما علاقة عاطفية قوية كادت أن تتوج بالزواج.

لكن شاءت الظروف عدم استمرار هذه القصة بعد سفره في بعثة دراسية في إيطاليا؛ وبسبب انشغاله بدراسته وسفره انقطعت علاقته بحبه الأول.

ولا يعرف كثيرون أن كرم مطاوع أب لـ 3 أبناء، وأن حنان مطاوع ليست ابنته الوحيدة، حيث سبق أن أنجب من زوجته الأولى الدكتورة الإيطالية ميريث فالجوم أو مارجريتا، ابنين هما عادل وكريم.

وكان كرم مطاوع تعرف عليها أثناء منحة في روما وتم الزواج بينهما في أثناء زيارة لهما لمصر عام 1962، قبل أن يعودا إلى روما لاستكمال الدراسة، وانفصلا بعد سنوات، وسافرت إلى بلدها بصحبة ابنيها.


الزيجة الثانية لـ كرم مطاوع كانت من الفنانة القديرة سهير المرشدي، والتي كانت طالبة لديه في المعهد العالي للفنون المسرحية، وأنجبت له ابنته الفنانة حنان مطاوع، واستمر زواجهما 20 عاما.


الفنان الراحل كرم مطاوع تزوج، للمرة الثالثة والأخيرة، لفترة قصيرة من الإعلامية والمذيعة ماجدة عاصم، والدة المذيع الشاب الراحل عمرو سمير، وذلك قبل عام واحد من وفاته.

وبعد زواجهما بفترة قصيرة، علم كرم مطاوع إصابته بالسرطان وعلى الفور انفصل عنها وسافر لتلقى العلاج في الخارج، وبعد شهر تقريبا وافته المنية.
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