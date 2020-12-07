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تعليم

بروتوكول تعاون بين جامعة دمياط والهيئة العامة لتعليم الكبار

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 04:54 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
التقى اليوم الاثنين، الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط بالدكتور عاشور عمري رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، حيث شهد اللقاء مراسم تجديد بروتوكول التعاون بين الجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار، وتتضمن آليات التعاون بين الجامعة والهيئة فيما يتعلق بفعاليات محو الأمية بمشاركة طلاب الجامعة في ضوء توجهات الدولة للتنمية المستدامة مصر 2030.

كما شهد اللقاء أيضًا توقيع الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة والدكتور عاشور عمري عقد المشروع البحثي التي فازت به الجامعة بعنوان (محو الأمية وثقافة التطوع لدى الشباب).

وعلى هامش توقيع البروتوكولات في مجال التعاون مع هيئة تعليم الكبار تم عقد اجتماع اللجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار بالجامعة برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة وحضور كلًا من الدكتور عبد الحميد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و  رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة تعليم الكبار والدكتور محمد حسن جمعة منسق عام الجامعة لمحو الأمية وتعليم الكبار والأستاذ ناصر حماد رئيس فرع الهيئة بدمياط.

وتمت مناقشة عدة موضوعات خاصة بجهود الجامعة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار ورؤيتها المستقبلية لتطوير مشاركة الكليات في جهود محو الأمية والسعي لاستمرار جامعة دمياط في مصاف الجامعات الرائدة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار.

جدير بالذكر أن الجامعة فازت بالمركز الأول في إنجاز محو الأمية في دورة أبريل 2020 من بين الجامعات المصرية.

كما وافق مجلس الجامعة بجلسته الأخيرة رقم 151 بتاريخ 30 نوفمبر على إعلان مبادرة "دمياط بلا أمية"، على أن تنطلق من مدينة دمياط الجديدة.

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