تعليم قنا تدشن قناة عبر التليجرام لبث البرامج التعليمية المسجلة للمرحلة الثانوية





ترأس الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اجتماع المكتب الفني، لتدشين قناة عبر التليجرام لبث البرامج التعليمية المسجلة من قبل الإدارات التعليمية لمرحلة التعليم الثانوي لتكون متاحة للتحميل والنشر للمعلمين و الطلاب، عبر الرابط التالى:

https://t.me/qenaedu





وأضاف وكيل الوزارة، أن برامج المرحلتين الاعدادية والابتدائية جاري تسجيلهما ونشرهما عبر نفس الرابط الخاص بالمديرية للاستفادة من التقنيات التي تتيحها الوزارة و تخفيف معاناة الانتقال لمسئولي تكنولوجيا المعلومات.





كما كلف وكيل الوزارة، أعضاء المكتب الفني بتجميع و رصد انجازات الإدارات التعليمية والإدارات النوعية في موعد غايته الأربعاء 9 ديسمبر وكذلك التنسيق مع التوجيه المالي وشئون الطلاب لحصر عدد شهادات الثانوية العامة عام 2017 و الاستمارات المعدة لسداد المستحق من دمغة عليها وتسوية المديونية.





و في سياق آخر افتتح الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، المعرض السنوي الطفولة الذي ينظمه توجيه عام الصحافة لطلاب رياض الأطفال و المرحلتين الابتدائية والإعدادية، بمدرسة السيدة زينب الثانوية بنات، و الذى تضمن أعمال الصحف التحريرية والمصورة و فنون الكاريكاتير و ألبومات رياض الأطفال.





شهد الافتتاح منال عبد الوهاب، وكيل المديرية، و صابر زيان، مدير الشئون التنفيذية وطارق عزب و على جاد الله، عضوا اللجنة الموفدة من قبل الوزارة لتقييم المعرض و الدكتور سيد عباس، مدير عام إدارة قنا التعليمية و سميرة على، موجه عام الصحافة و قيادات المديرية و إدارة قنا التعليمة.





وأشاد وكيل وزارة التربية و التعليم، بركن أصحاب الهمم الذي أعده طلاب مدارس التربية الخاصة من ضعاف السمع والمحافظة على البصر و قرأ بعض الطلاب ما تم صياغته بطريقة برايل.





وأشرفت لجنة التقييم الوزارية بحضور مدير تعليم قنا و قيادات المديرية علي مسابقة الإذاعة المدرسية التي أقيمت بمسرح المركز الاستكشافي لطلاب المراحل التعليمية المختلفة و التى استهلت بما قدمته مدرسة الوقف الرسمية للغات ممثلة للمرحلة الابتدائية.





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