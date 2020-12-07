تخفيض سعر تويوتا كامري هايبرد 2021 toyota camry hybrid .. صور

تويوتا كامري هايبرد 2021 toyota camry hybrid

وبالرغم من التحديثات التي جاءت في تويوتا كامري هايبرد 2021 toyota camry hybrid إلا أنه يقال أن أسعار السيارة انخفضت حيث سيبدأ سعر تويوتا كامري هايبرد 2021 toyota camry hybrid في الولايات المتحدة الامريكية من 28,265 دولار بانخفاض يبلغ 1,160 دولار عن طراز العام السابق .







وسينخفض سعر تويوتا كامري هايبرد 2021 toyota camry hybrid se بمقدار 1,345 دولار وطراز تويوتا كامري هايبرد 2021 toyota camry hybrid xle بمقدار 560 دولارا وسيبلغ سعرها بعد التخفيض 33,715 دولار.

وسيبدأ سعر تويوتا كامري 2021 toyota camry le بنزين الإصدار الأساسي من 25,965 دولار أي بدون اختلاف عن موديل العام الماضي، وستحصل جميع فئات تويوتا كامري 2021 toyota camry le المتبقية على زيادة تتراوح بين 315 دولارا و415 دولارا عدا كامري تويوتا كامري 2021 toyota camry TRD التي ستحصل على زيادة كبيرة تقدر بـ 1,015 دولار.





وقد طرح العملاق الياباني مؤخرا السيارة تويوتا هايلوکس 2021 toyota hilux في السعودية بخيارات متعددة للمحرك فهي متوافرة بمحرك 2400 سي سي 4 سلندر ديزل دى-4 دى تيربو بقوة 147 حصان و343 نيوتن متر متصل بفتيس مانيوال خمس سرعات او فتيس اوتوماتيك ست سرعات.



تأتي تويوتا هايلوکس 2021 toyota hilux بواجهة أمامية جديدة مستوحاة من تويوتا راف فور بشبك جديد بحواف سوداء أو نيكل كروم، وفوانيس أمامية معدلة، وأضواء ليد، وفوانيس خلفية عصرية.