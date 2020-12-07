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سيارات

تخفيض سعر تويوتا كامري هايبرد 2021 toyota camry hybrid .. صور

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 08:03 م
تويوتا كامري هايبرد
تويوتا كامري هايبرد 2021 toyota camry
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اشرف عطية
طرحت شركة تويوتا عملاق صناعة السيارات اليابانية السيارة تويوتا كامري هايبرد 2021 toyota camry hybrid بالعديد من التحديثات وحصل طراز XSE على مجموعة من التعديلات الجمالية وحصلت جميع فئات السيارة على أنظمة السلامة Toyota Safety Sense 2.5 .

وبالرغم من التحديثات التي جاءت في تويوتا كامري هايبرد 2021 toyota camry hybrid إلا أنه يقال أن أسعار السيارة انخفضت حيث سيبدأ سعر تويوتا كامري هايبرد 2021 toyota camry hybrid في الولايات المتحدة الامريكية من 28,265 دولار بانخفاض يبلغ 1,160 دولار عن طراز العام السابق .

وسينخفض سعر تويوتا كامري هايبرد 2021 toyota camry hybrid se بمقدار 1,345 دولار وطراز تويوتا كامري هايبرد 2021 toyota camry hybrid xle بمقدار 560 دولارا وسيبلغ سعرها بعد التخفيض 33,715 دولار.

وسيبدأ سعر تويوتا كامري 2021 toyota camry le بنزين الإصدار الأساسي من 25,965 دولار أي بدون اختلاف عن موديل العام الماضي، وستحصل جميع فئات تويوتا كامري 2021 toyota camry le المتبقية على زيادة تتراوح بين 315 دولارا و415 دولارا عدا كامري تويوتا كامري 2021 toyota camry TRD التي ستحصل على زيادة كبيرة تقدر بـ 1,015 دولار.

وقد طرح العملاق الياباني مؤخرا السيارة تويوتا هايلوکس 2021 toyota hilux في السعودية بخيارات متعددة للمحرك فهي متوافرة بمحرك 2400 سي سي 4 سلندر ديزل دى-4 دى تيربو بقوة 147 حصان و343 نيوتن متر متصل بفتيس مانيوال خمس سرعات او فتيس اوتوماتيك ست سرعات.

تأتي تويوتا هايلوکس 2021 toyota hilux بواجهة أمامية جديدة مستوحاة من تويوتا راف فور بشبك جديد بحواف سوداء أو نيكل كروم، وفوانيس أمامية معدلة، وأضواء ليد، وفوانيس خلفية عصرية.
تخفيض سعر تويوتا كامري هايبرد 2021 toyota camry hybrid .. صور
تخفيض سعر تويوتا كامري هايبرد 2021 toyota camry hybrid .. صور
تخفيض سعر تويوتا كامري هايبرد 2021 toyota camry hybrid .. صور
تخفيض سعر تويوتا كامري هايبرد 2021 toyota camry hybrid .. صور
تخفيض سعر تويوتا كامري هايبرد 2021 toyota camry hybrid .. صور
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