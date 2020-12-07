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جيهان جادو: أي دولة بالعالم تحتاج لمصر وبتعمل لها حساب في الشرق الأوسط

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:25 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قالت الدكتورة جيهان جادو عضو مجلس الحي بفرساي إن كلمة الرئيس السيسي في فرنسا رسخت حقيقة أن مصر هي صمام الأمان وبوابة أفريقيا .

وأضافت في مداخلة من فرنسا مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد ، أن الرئيس السيسي وضع يده على بعض النقاط الخطيرة وهي زيارة فارقة في توقيت مهم وحققت أهدافها واعداء مصر ليس لهم مكان من الفرحة التي يعيشها المصريين حاليا.

وتابعت أن أي مكان لا يمكنه الاستغاء في أي حال من الأحوال عن مصر، وأي دولة في العالم تحتاج مصر في منطقة الشرق الأوسط وتتحدث معها وتضع لها حساب.

واوضحت الدكتورة جيهان جادو أن مصر أعطت الضوء والنصائح للدول الأوروبية عندما حذر الرئيس السيسي أوروبا من الإرهاب وأن الحكومة الفرنسية اتخذت إجراءات قوية ضد الجماعات الإرهابية.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مطار اورلي بالعاصمة الفرنسية باريس، في زيارة رسمية تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة حيث ستشمل عقد مباحثات قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ماكرون ستتناول كافة جوانب وموضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك التنسيق السياسي المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

ومن المقرر أن تتضمن الزيارة لقاءات الرئيس السيسى مع رئيس الوزراء الفرنسي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين الفرنسيين، ورئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسي، وذلك لعرض الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، خاصة تلك المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الاوسط، فضلًا عن زيادة التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية في ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة في المشروعات القومية الكبري في اطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.
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