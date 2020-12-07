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رياضة

تفاصيل جلسة وزير الشباب.. تعرف على قرارات لجنة إدارة نادي الزمالك اليوم

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 10:53 م
صدى البلد
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ملك موسى
استقرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار أحمد بكري بالاتفاق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في الجلسة التي عقدت مساء اليوم بينهما على عدة قرارت تنظيمية بالنادي.

وتم الاتفاق على تعيين خالد رفعت مديرا للتسويق والاحتراف ونصر عزام في منصب المستشار القانوني والمحامي الرياضي للنادي، وحسين السمري مديرا تنفيذيا.

وتم الاتفاق على أن يتولى أشرف قاسم منصب المشرف على قطاع الكرة، وعبد الحليم علي منصب مدير الكرة، وأيمن يونس رئيسا للجنة الكرة على أن يختار عضويين معه ويكون رأي اللجنة فنيا واستشاريا.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وافق على قبول الاستقالة التي تقدم بها المستشار محمد عطية عضو اللجنة المؤقتة لإدارة ناي الزمالك على أن يتم تعيين مستشار بديل له في اللجنة التي يترأسها المستشار أحمد بكري وتضم في عضويتها المستشار هشام إبراهيم.
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