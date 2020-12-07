تفاصيل جلسة وزير الشباب.. تعرف على قرارات لجنة إدارة نادي الزمالك اليوم

استقرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار أحمد بكري بالاتفاق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في الجلسة التي عقدت مساء اليوم بينهما على عدة قرارت تنظيمية بالنادي.
وتم الاتفاق على تعيين خالد رفعت مديرا للتسويق والاحتراف ونصر عزام في منصب المستشار القانوني والمحامي الرياضي للنادي، وحسين السمري مديرا تنفيذيا.
وتم الاتفاق على أن يتولى أشرف قاسم منصب المشرف على قطاع الكرة، وعبد الحليم علي منصب مدير الكرة، وأيمن يونس رئيسا للجنة الكرة على أن يختار عضويين معه ويكون رأي اللجنة فنيا واستشاريا.
وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وافق على قبول الاستقالة التي تقدم بها المستشار محمد عطية عضو اللجنة المؤقتة لإدارة ناي الزمالك على أن يتم تعيين مستشار بديل له في اللجنة التي يترأسها المستشار أحمد بكري وتضم في عضويتها المستشار هشام إبراهيم.