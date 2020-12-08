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أخبار البلد

ضربات ناجحة للقوات المسلحة.. مقتل 40 تكفيريا بشمال سيناء

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 11:24 ص
صدى البلد
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محمد إبراهيم
تمكنت القوات المسلحة من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التى تتخذها العناصر التكفيرية ملجأً لها ومرتكزًا لتنفيذ عملياتها الإرهابية وترويع المواطنين الآمنين 

وذلك في إطار إستكمال جهود القوات المسلحة لمكافحة الإرهابية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة وقد أسفرت الجهود خلال المدة من الأول من سبتمبر وحتى الثامن من ديسمبر عن تحقيق النجاحات الآتية :

- على الإتجاه الإستراتيجى الشمالى الشرقى نجحت القوات الجوية فى إستهداف وتدمير (437) وكرًا وملجأً ومخزنا للمواد المتفجرة تستخدمها العناصر التكفيرية كملاجئ لها ولتكديس الأسلحة والذخائر ، نتج عنها مقتل (25) فردا تكفيريا شديدي الخطورة .

- إستهداف وتدمير عدد(6) عربه دفع رباعى مفخخة تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية.

- تنفيذ عدد من العمليات النوعية أسفرت عن مقتل عدد (15) فردا تكفيريا شديدي الخطورة .

- كما تم ضبط عدد (3) بندقية آلية و(1) بندقية قناصة و(7) خزنة ، ونظارة ميدان وجهاز لاسلكى تستخدمه العناصر الإرهابية وعدد من الهواتف المحمولة وعدد من جوازات السفر .

- إكتشاف وتدمير عدد (159) عبوة ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية فضلًا عن وإكتشاف وتدمير عدد (32) دراجة بخارية تستخدمها العناصر التكفيرية .

- القبض على عدد (12) فردا تكفيريا تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما واصلت القوات البحرية جهودها فى تأمين وحماية الحدود الساحلية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة ، وتأمين الأهداف الحيوية فى المياة الإقليمية المصرية فى البحرين الأحمر والمتوسط.

وفى إطار تشديد الإجراءات الأمنية على الإتجاه الإستراتيجى الغربى نجحت القوات الجوية بالتنسيق مع قوات حرس الحدود فى توجيه ضربة إستباقية لعناصر إرهابية وذلك من خلال رصد و إستهداف و تدمير عدد (21) عربة دفع رباعى محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولاتها إختراق
الحدود الغربية.


وفى سياق متصل كثفت قوات حرس الحدود من إجراءاتها الأمنية على كافة الإتجاهات و المعابر الحدودية مما أسفر عن ضبط (149) الف قطعة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية وضبط عدد (7) بندقية مختلفة الأعيرة وعدد (160) خزنة أنواع مختلفة وكمية كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة والقبض على (1448) فردا حاولوا التسلل كهجرة غير شرعية ، وضبط عدد (39) عربة دفع رباعى أثناء محاولاتها إختراق الحدود ، وضبط وتدمير عدد (5) أنفاق على الإتجاه الإستراتيجى الشمالى الشرقى .

بالإضافة إلى تنفيذ حملة مكبرة للقضاء على الزراعات المخدرة بجنوب سيناء نتج عنها القضاء على (56) مزرعة بانجو بإجمالى (66) فدانا ، و(90) مزرعة لنبات الهيدرو المخدر بإجمالى (101) فدان.


ونتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات نال شرف الشهادة والإصابة (2) ضابط و (4) ضابط صف وجندى أثناء الإشتباك وتطهير البؤر الإرهابية .

وتؤكد القوات المسلحة على إستمرار جهودها للقضاء على الإرهاب وإقتلاع جذوره لتحقيق الأمن والأمان لشعب مصر العظيم .

يأتي ذلك فى إطار إستكمال جهود القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة وإستمرارًا للنجاحات المتتالية.
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