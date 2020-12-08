بعد تساعية الكونفدرالية.. باتشيكو خايف من المقاولون

حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على مطالبة الجهاز الإداري بتجهيز تسجيلات لمباراتي فريق المقاولون فى بطولة الكونفدرالية أمام ارتا سولار بطل جيبوتي لدراسة الذئاب قبل مباراة الفريقين بالدوري المقرر لها يوم السبت المقبل.
كان المقاولون حقق الفوز على ارتا سولار بطل جيبوتي بنتيجة 10-1، حيث فاز في الذهاب 1-0، وفي العودة 9-1.
وحدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو، يوم الجمعة المقبل موعدا للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة المقاولون.
كانت لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أيمن يونس قررت تجهيز لائحة جديدة خاصة بالمسابقات في الموسم الجديد قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز خلال الأيام القليلة المقبلة.
واستقر أعضاء لجنة الكرة بالقلعة البيضاء على تعديل اللائحة الحالية من أجل تحفيز اللاعبين على المنافسة على كافة البطولات في الفترة المقبلة، في ظل عدم اقتناع مسؤولي لجنة الكرة باللائحة الحالية الموجودة بالفريق.