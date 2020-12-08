بعد تساعية الكونفدرالية.. باتشيكو خايف من المقاولون

‏حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على مطالبة الجهاز الإداري بتجهيز تسجيلات لمباراتي فريق المقاولون فى بطولة الكونفدرالية أمام ارتا سولار بطل جيبوتي لدراسة الذئاب قبل مباراة الفريقين بالدوري المقرر لها يوم السبت المقبل.





وحدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو، يوم الجمعة المقبل موعدا للانتظام فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة المقاولون.





كانت لجنة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أيمن يونس قررت تجهيز لائحة جديدة خاصة بالمسابقات في الموسم الجديد قبل انطلاق مسابقة الدوري الممتاز خلال الأيام القليلة المقبلة.





واستقر أعضاء لجنة الكرة بالقلعة البيضاء على تعديل اللائحة الحالية من أجل تحفيز اللاعبين على المنافسة على كافة البطولات في الفترة المقبلة، في ظل عدم اقتناع مسؤولي لجنة الكرة باللائحة الحالية الموجودة بالفريق.

كان المقاولون حقق الفوز على ارتا سولار بطل جيبوتي بنتيجة 10-1، حيث فاز في الذهاب 1-0، وفي العودة 9-1.