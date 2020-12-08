كواليس تصوير كليب "النهاية" للمطرب أحمد جمال

انتهى النجم أحمد جمال من تصوير أغنيته الجديدة "النهاية" منذ فترة، وهى الأغنية الخامسة من ألبومه الجديد





وقام الفنان ، بتصويرها فى اليونان، طبقا للإجراءات الاحترازية، وقبل التصوير بأسبوع قام جمال بعمل بروفات على الأداء التمثيلى مع الموديل اليونانية، حيث تطلبت الفكرة أداء دراميا حول مفهوم الخيانة من شريكة حياته التى ارتبط بها بعد علاقة حب قوية





ولوحظ عند دخول أحمد جمال اللوكيشن فى بداية التصوير، تأثره ومعايشته لتفاصيل الشخصية، حتى يصل بسهولة فى أدائه إلى المشاهدين..





ومن المواقف الطريفة من الكواليس، تأثر وانفعال طاقم التصوير بالأحداث الدرامية للأغنية، فقاموا بمنع الطعام عن الموديل أثناء فترة الراحة ووصفوها بالخائنة، وذلك على سبيل التهريج والسخرية وهو ما قوبل من الموديل بالاعتراض والضحك على هذا الوصف.





كليب "النهاية" طرحته الآن شركة مزيكا على السوشيال ميديا، وجميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو، وقناة مزيكا الفضائية، وهو من كلمات نور الدين محمد وألحان احمد جمال وتوزيع موسيقى وليد فايد ومن إخراج شريف فرنسيس.



