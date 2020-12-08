ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كواليس تصوير كليب "النهاية" للمطرب أحمد جمال

الثلاثاء 08/ديسمبر/2020 - 07:02 م
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
انتهى النجم أحمد جمال من تصوير أغنيته الجديدة "النهاية" منذ فترة، وهى الأغنية الخامسة من ألبومه الجديد

 وقام  الفنان ، بتصويرها فى اليونان، طبقا للإجراءات الاحترازية، وقبل التصوير بأسبوع قام جمال بعمل بروفات على الأداء التمثيلى مع الموديل اليونانية، حيث تطلبت الفكرة أداء دراميا حول مفهوم الخيانة من شريكة حياته التى ارتبط بها بعد علاقة حب قوية

 ولوحظ عند دخول أحمد جمال اللوكيشن فى بداية التصوير، تأثره ومعايشته لتفاصيل الشخصية، حتى يصل بسهولة فى أدائه إلى المشاهدين..

 ومن المواقف الطريفة من الكواليس، تأثر وانفعال طاقم التصوير بالأحداث الدرامية للأغنية، فقاموا بمنع الطعام عن الموديل أثناء فترة الراحة ووصفوها بالخائنة، وذلك على سبيل التهريج والسخرية وهو ما قوبل من الموديل بالاعتراض والضحك على هذا الوصف. 

كليب "النهاية" طرحته الآن شركة مزيكا على السوشيال ميديا، وجميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو، وقناة مزيكا الفضائية، وهو من كلمات نور الدين محمد وألحان احمد جمال وتوزيع موسيقى وليد فايد ومن إخراج شريف فرنسيس.

وطرحت شركة "مزيكا" على فيسبوك البرومو الرسمي، لفيديو كليب اغنية "النهاية" للفنان احمد جمال والمقللر طرحها خلال أيام.

وهي الأغنية الخامسة من ألبومه الجديد وتعتمد على الطابع واللون الدرامي، من خلال قصة تعبر عن معنى كلماتها، وبها مفاجأة ضمن أحداثها.

"النهاية" من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد جمال، توزيع موسيقي وليد فايد، ومن إخراج شريف فرنسيس.

وكان طرح الفنان أحمد جمال، أغنيته الجديدة "النهاية" عبر تطبيق أنغامي.

والأغنية من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد جمال، وتوزيع موسيقي وليد فايد، والكليب من إخراج شريف فرنسيس.

نشر النجم أحمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات صورة جديدة له من أغنيته القادمة .

وعلق أحمد جمال قائلًا:"النهاية .. قريبًا من ألحاني كلمات نور الدين محمد توزيع المايسترو وليد فايد هندسة صوتية عمرو هاشم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إيساف يطرح أغنيته الجديدة كارثة على يوتيوب.. فيديو

مزيكا تطرح برومو كليب "النهاية" لـ أحمد جمال.. تفاصيل

النهاية قريبا..أحمد جمال يستعد لطرح أغنيته الجديدة

أحمد جمال يطرح أغنيته الجديدة "النهاية"

ترشيحاتنا

رسميا .. طرح السيارة بي إم دبليو BMW X4 2021 في مصر .. صور

الفرق بين الفئة الرابعة والخامسة من هيونداي النترا 2021 hyundai elantra الشكل الجديد

أخبار الرياضة.. قطر تهدد الكاف بسبب الأهلي.. شرط رحيل مصطفى محمد عن الزمالك

بعد لقائه بالرئيس السيسي.. رئيس الوزراء الفرنسي: مصر شريك أساسي وإستراتيجي لنا

رغبة الأهلي والزمالك.. كواليس فشل انتقال محسن ياجور للإسماعيلي |خاص

طبيب الطالب يوسف فياض يكشف اللحظات الأخيرة في حياته.. وتحذير للجامعة والمخالطين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جي إم سي تطرح العملاقة يوكن 2021 gmc yukon .. صور

رسميا .. طرح السيارة بي إم دبليو BMW X4 2021 في مصر .. صور

سيارات الملوك والأمراء.. ثكنات عسكرية متنقلة من الفولاذ والتيتانيوم.. صور