ورشة عمل لوفد من الإعلاميين السودانيين حول "صناعة الهوية الإلكترونية في السوشيال ميديا"

شارك وفد من الإعلاميين السودانيين اليوم الثلاثاء في ورشة عمل حول "صناعة الهوية الإلكترونية في السوشيال ميديا" نظمها مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة التابع لوزارة الدولة للإعلام.





وتناول محمد إسماعيل عمر، المدرب الإعلامي والمتخصص في العلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي، خلال ورشة العمل، كيفية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والنجاح في الانتشار على السوشيال ميديا، عبر التعرف على مواقع التواصل الاجتماعي وأهميتها، مع شرح مفصل لوسائل التواصل الاجتماعي الأكثر انتشارًا وأهميتها وكيفية التعامل معها، وطرق تحسين الملف الشخصي عبر تلك الوسائل.





وتطرق المدرب إلى كيفية التعامل مع الصور في السوشيال ميديا، مقدمًا نماذج لأهم التطبيقات التي تستخدم لمعالجة الصورة وتطبيقات لمونتاج الفيديوهات على اليوتيوب.



