أدعية تعزية أهل الميت.. وأقصى مدة للحداد

دعاء يصبر أهل الميت

اقرأ أيضاً..

دعاء للميت

مدة التعزية

حكم تعزية غير المسلم

الله تعالي يقول في كتابه العزيز "وقولوا للناس حسنى" ، وديننا حث المسلم على البر والإقساط مع غير المسلمين، وتعزية غير المسلم فيها مواساة وإظهار المشاركة بالحزن، وهذا الأمر من قبل الإنسانية وتزداد عندما يكون غير المسلم صاحب دين سماوي.

هل يشعر الميت بزيارة أهله؟

أوضح الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الميت يشعر بزيارة أهله له وهو في قبره، حيث قال الرسول –صلى الله عليه وسلم- أن الميت عندما يزوره أحد من أهله فهو يشعر به وبزيارته له.





وأضاف«عبدالسميع» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: أن هناك أحاديث كثيرة تؤكد أن المتوفي يفرح بزيارة أهله، والمحيطين به يهنئونه على الزيارة والثواب.



