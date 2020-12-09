ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

3 أمراض جلدية تتسبب في ظهور بقع بيضاء على الجلد مع حكة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:14 ص
ظهور بقع بيضاء على
ظهور بقع بيضاء على الجلد مع حكة
Advertisements
آية التيجي
هناك العديد من الأمراض التي يمكن أن تظهر أعراضًا ظهور بقع بيضاء على الجلد مع كحة، والتي عادة ما يرجع السبب وراء ظهورها انحصار بروتينات الجلد أو بسبب تكون الخلايا الميتة تحت سطحه، وقد تحدث أيضًا نتيجة تصبغ أو فقدان اللون، لذا سنقوم بتوضيح في السور التالية ابرز الامراض التي تتسبب في ظهور بقع بيضاء على الجلد مع حكة. 

ويحتاج ظهور البقع البيضاء على الجلد مع كحة استشارة  طبيب الأمراض الجلدية؛ لفهم سببها ووصف افضل طريقة لـ علاج ظهور بقع بيضاء على الجلد مع كحة. 


ويمكن للبقع البيضاء ان تكون بدون أي أعراض ويمكن ان يتبع ظهور بقع بيضاء على الجلد مع حكة، وهو الأمر الذي يتسبب في الأرق، والإحساس بالضيق، ومن أبرز الأمراض الجلدية التي تتسبب في ظهور بقع بيضاء على الجلد مع حكة، هي :

1- السعفة المبرقشة ، أو النخالية المبرقشة :
في الأشخاص المصابين بـ السعفة المبرقشة (TV) ، تنمو الفطريات التي تعيش عادة على سطح الجلد بشكل خارج عن السيطرة، وتسبب الفطريات في ظهور بقع بيضاء مع حكة وتكون البقع عبارة عن بقعًا جافة ومتقشرة ومثيرة للحكة، وإما ان تكون البقع أفتح أو أغمق من الجلد المحيط. عادة ما تنمو هذه البقع ببطء إلى حد ما وغالبًا ما تتجمع معًا.

في بعض الأحيان ، قد تكون أعراض ملحوظة للبقع البيضاء فقط عندما يكون لدى الشخص اسمرار، وتميل الأعراض إلى أن تصبح أكثر وضوحًا في البيئات الدافئة والرطبة.

2- النخالية البيضاء  :
تعتبر النخالية البيضاء (PA) هي حالة جلدية غير سرطانية منتشرة نسبيًا تسبب ظهور بقع حمراء متقشرة ومثيرة للحكة. تلتئم هذه البقع في النهاية وتترك وراءها  بقع بيضاء على الجلد مع حكة.

تميل النخالية البيضاء إلى التطور عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 16 عامًا، وعادة ما تؤثر على الوجه ، ولكنها قد تؤثر أيضًا على الرقبة والكتفين والذراعين.

وأفاد العديد من الباحثون، ان من أسباب الإصابة بـ النخالية البيضاء هي التهاب الجلد التأتبي ، لكنهم يعتقدون أنه قد يكون شكلًا خفيفًا من التهاب الجلد التأتبي أو الأكزيما .

3- النخالية الصباغية :
النخالية الصباغية هي نوع نادر من الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، وإن لم يتم الإبلاغ عنه بشكل كافٍ. يتسبب في ظهور بقع بيضاء على الجلد مع حكة، وتكون البقع قشرية بيضاء مزرقة تحددها بقعة من الجلد الفاتح للغاية، ويؤثر تصبغ النخالية البيضاء في الغالب على الوجه ويميل إلى التطور عند الأطفال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

هاني الناظر ينصح بممارسة عادة يومية تحمي من معظم الأمراض الجلدية

20 معلومة عن البهاق وأسبابه وأعراضه المبكرة

علاج وقف انتشار البهاق في الجسم

شامات غير متماثلة... اكتشف أعراض سرطان الجلد وأكثر الأنواع انتشارا

اكتشف أنواع سرطان الجلد وأيها أكثر خطورة

علاج ظهور بقع بيضاء على الجلد.. والفرق بينها وبين البهاق

ترشيحاتنا

سبب حرص رسول الله على صوم الاثنين والخميس

تحفة معمارية.. المسجد المعلق في الفيوم من أهم المساجد الأثرية.. شاهد

وسط احتواء كورونا.. قرار عاجل لـ أبو ظبي بشأن استئناف الأنشطة السياحية والاقتصادية

الإقامة سنة واحدة.. قرار مفاجئ من الكويت بشأن الوافدين

علاج سريع للإمساك في 3 دقائق فقط

زيزو: والدي رفض عودتي من أوروبا.. وشرف لي التواجد مع نادي الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. طرح نيسان أرمادا 2021 nissan armada الجديدة.. صور

بعد تصدرها الـ تريند.. صور رومانسية لـ ريهام حجاج مع زوجها محمد حلاوة

بسبب طفلها.. شاهد موقفاً محرجاً لمطربة شهيرة على الهواء مباشرة.. فيديو