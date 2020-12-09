3 أمراض جلدية تتسبب في ظهور بقع بيضاء على الجلد مع حكة

1- السعفة المبرقشة ، أو النخالية المبرقشة :



في الأشخاص المصابين بـ السعفة المبرقشة (TV) ، تنمو الفطريات التي تعيش عادة على سطح الجلد بشكل خارج عن السيطرة، و تسبب الفطريات في ظهور بقع بيضاء مع حكة وتكون البقع عبارة عن بقعًا جافة ومتقشرة ومثيرة للحكة، وإما ان تكون البقع أفتح أو أغمق من الجلد المحيط. عادة ما تنمو هذه البقع ببطء إلى حد ما وغالبًا ما تتجمع معًا.





في بعض الأحيان ، قد تكون أعراض ملحوظة للبقع البيضاء فقط عندما يكون لدى الشخص اسمرار، وتميل الأعراض إلى أن تصبح أكثر وضوحًا في البيئات الدافئة والرطبة.





2- النخالية البيضاء :



تعتبر النخالية البيضاء (PA) هي حالة جلدية غير سرطانية منتشرة نسبيًا تسبب ظهور بقع حمراء متقشرة ومثيرة للحكة. تلتئم هذه البقع في النهاية وتترك وراءها . بقع بيضاء على الجلد مع حكة





تميل النخالية البيضاء إلى التطور عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 16 عامًا، وعادة ما تؤثر على الوجه ، ولكنها قد تؤثر أيضًا على الرقبة والكتفين والذراعين.





وأفاد العديد من الباحثون، ان من أسباب الإصابة بـ النخالية البيضاء هي التهاب الجلد التأتبي ، لكنهم يعتقدون أنه قد يكون شكلًا خفيفًا من التهاب الجلد التأتبي أو الأكزيما .





3- النخالية الصباغية :

