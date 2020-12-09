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رئيس تحرير الجمهورية: الرؤية والتجربة المصرية مهمة للعالم بأكمله "فيديو"

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 02:44 م
الرئيس السيسى وماكرون
الرئيس السيسى وماكرون
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آيات أحمد
قال عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا تأتي في توقيت بالغ الأهمية تشهده مصر والمنطقة والدول العربية والدول الأوروبية، كما أن العلاقات الثنائية تشهد زخمًا كبيرًا بين البلدين.

وأضاف عبد الرازق توفيق، فى مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرؤية والتجربة المصرية مهمة للعالم بأكمله، مشيرًا إلى أن التحذيرات المصرية على مدار السنوات الستة الماضية بخصوص الإرهاب كانت في محلها خاصة وأتنه انتشر التطرف فى اوروبا بعد فكر الجماعة الإرهابية.

وأوضح أن مصر تمتلك الرؤية والبوصلة والتجربة الكاملة للقضاء على الإرهاب والتطرف، منوهًا أن رؤية المصرية كانت حاضرة فى مكلف حقوق الانسان الشامل ومرتبط بمعطيات الواقع في مختلف الدول.

وتابع أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى في المؤتمر الصحفي مع نظيره الفرنسي كانت موجهة للعالم كله، مؤكدًا أن مصر كانت الصخرة التي تحطمت عليها أحلام وطموحات الجماعات الإرهابية.

و أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر وفرنسا تواجهان الإرهاب، وتحاربان معا على عدة جبهات، مشيرا إلى أن البرلمان الفرنسي يبحث حاليا مشروع قانون يضمن احترام المبادئ الجمهورية.


وقال الرئيس السيسي - في حديث خاص تنشره صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية اليوم، الأربعاء، في ختام الزيارة الرسمية التي يقوم بها لـ باريس- "يبدو لي أن فرنسا أصبحت تقيس بصورة أوضح الآن مدى الخطر الذي يمثله الإخوان المسلمين على المجتمع والمواطنين الأوروبيين".



وأشار إلى أنه "ليس من فراغ وضع الإخوان المسلمين على قائمة المنظمات الإرهابية في مصر أو في العديد من بلدان المنطقة الأخرى، فتغلغل عملهم في المنظمات الخيرية والمنظمات الإرهابية المسلحة التي يسيطرون عليها وتدخلهم في الدوائر السياسية المؤسساتية، يمثل تهديدا وجوديًا للدول، وهم يختبئون وراء الدين لتبرير شمولية رؤيتهم".



وأضاف الرئيس السيسي أن "مصر، مثل فرنسا، دفعت ثمنا باهظا للإرهاب، وعندنا كان المواطنون المسلمون والاقباط والقوات المسلحة والشرطة ورجال القضاء، ضحية لأعمال الإرهاب الوحشي"، مستطردا: "ونحن لم نتوقف عن التحذير من هذه الأيدولوجية المميتة التي لا تعرف حدودا".


وتابع الرئيس قائلا: "دعونا إلى تنسيق دولي لمكافحة الإرهاب"، مشددا على ضرورة معاقبة الدول التي تمول وتسلح هذه المنظمات الإرهابية، انتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة.


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