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تعليم

جامعة الفيوم تنظم ورشة تدريب على أحدث تقنيات أجهزة السونار

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:20 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
نظمت كلية الطب بجامعة الفيوم ورشة عمل للتدريب على فحص مرضى النساء والولادة بواسطة أجهزة السونار تحت رعاية  الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف  الدكتور ياسر حتاتة، عميد كلية الطب، والدكتور عبد السميع عبد المنعم، رئيس قسم النساء والتوليد،


وبإشراف الدكتور محمد كمال، الأستاذ بقسم النساء والتوليد، وبحضور عدد من الأساتذة المدربين من جامعات الفيوم وعين شمس ومستشفى الجلاء التخصصي وعدد كبير من الأطباء المتدربين من محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وذلك اليوم بمستشفى الجامعة للجراحة.

صرح الدكتور عبد السميع عبد المنعم بأن ورشة العمل التدريبية تعقد على هامش المؤتمر الأول لقسم النساء والتوليد بكلية الطب والذي سيعقد في الفترة من 10-11 ديسمبر 2020 ويضم عددًا من الجلسات التي سيشارك بها نخبة من أفضل أساتذة طب النساء والتوليد من جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط وجامعة الأزهر، مضيفًا أن المؤتمر قد حصل على اعتماد الهيئة القومية للتدريب الإلزامي .

من جهته أشار الدكتور محمد كمال إلى أن الورشة تشمل التدريب على أحدث تقنيات فحص المرضى بأجهزة السونار ثنائي وثلاثي ورباعي الأبعاد لتشخيص أمراض النساء والولادة وأيضًا طب الأجنة، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الورشة تدريب أكثر من ٦٥ طبيبا وطبيبة من أطباء وزارة الصحة بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا.



من جانب آخر نظم قسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة الفيوم، احتفالية باليوم العالمي للفلسفة تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف  الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، و الدكتور أحمد عبد السلام، عميد كلية الآداب.

وذلك برئاسة الدكتور صبري عبد الله شندي، أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة، وبحضور الدكتور  إبراهيم صقر، أستاذ الفلسفة الإسلامية وعميد كلية الآداب ودار العلوم الأسبق، ود. عفاف الغمري، المدرس بقسم الفلسفة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأكد الدكتور صبري عبدالله شندي أن قسم الفلسفة يحرص دائما على التواصل مع طلابه وبناء صلات وطيدة معهم، مؤكدا على أهمية دراسة الفلسفة واستعمالاتها في جميع الجوانب الحياتية لما لها من أثر بالغ على توسيع مدارك دارسيها وجعلهم أكثر قدرة على حل مشكلات الحياة واتخاذ القرارات السلمية. 

وأضاف أن مجالات عمل القسم عديدة ومتنوعة حيث يعمل الخريجون في الصحافة والإعلام والنقد الفني والأدبي والسياسة وغيرها.

وقال الدكتور إبراهيم صقر أن هذا الاحتفال يأتي تأكيدا على حرص الأساتذة بقسم الفلسفة على توصيل رسالتهم إلى الطلاب وحثهم على بذل  المزيد من الجهد نحو التميز.
جامعة الفيوم تنظم ورشة تدريب على أحدث تقنيات أجهزة السونار
جامعة الفيوم تنظم ورشة تدريب على أحدث تقنيات أجهزة السونار
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