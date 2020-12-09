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مرأة

ملابس غريبة.. شاهد إطلالة هبة مجدي في فعاليات مهرجان القاهرة

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:27 م
هبة مجدي
هبة مجدي
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة هبة مجدي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها خلال مشاركتها مساء أمس في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.


تألقت هبة مجدي على السجادة الحمراء بإطلالة غريبة و غير تقليدية، حيث ارتدت بليزر طويل باللون الموف واتسم بالقماش المخملي و نسقت معه سترة قطنية باللون الأسود.

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وانتعلت بوت طويل للغاية باللون الفضي، وارتدت حقيبة متوسطة الحجم متناسقة مع ملابسها، وتزينت ببعض المجوهرات الخلابة التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت هبة مجدي على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، وأختارت مكياجا جذابا ومميزا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

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