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أخبار العالم

الإمارات تعتمد لقاحا جديدا لـ مكافحة كورونا

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 04:22 م
كورونا في الإمارات
كورونا في الإمارات
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محمود نوفل
 
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تسجيل لقاح ضد "كورونا" رسميًا في الدولة بمعهد بيجين للمنتجات البيولوجية، وذلك في خطوة مهمة نحو التصدي لجائحة كورونا في الدولة.

وأتى قرار تسجيل اللقاح استجابة لطلب شركة "سينوفارم سي إن بي جي" الصينية, حيث يعبّر هذا القرار عن ثقة السلطات الصحية الإماراتية في سلامة وفعالية هذا اللقاح.


وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع وبالتعاون وبالتنسيق مع دائرة الصحة أبوظبي قد قامت بمراجعة النتائج الأولية لتجارب المرحلة الثالثة التي أجرتها شركة "سينوفارم سي إن بي جي"، حيث أظهرت تلك النتائج فعالية بنسبة 86% ضد الإصابة بفيروس "كورونا"؟ 

كما سجل الإقلاب المصلي معدل 99% من الأجسام المضادة المعادلة، و100% كمعدل وقاية من الحالات المتوسطة أو الشديدة من المرض, وكذلك أظهرت البيانات عدم وجود مخاوف متعلقة بسلامة اللقاح على جميع متلقيه.

يذكر أن حملة " لأجل الإنسانية " في الإمارات  الخاصة بتجارب المرحلة الثالثة نجحت في استقطاب 31 ألف متطوع من 125 جنسية في دولة الإمارات في حين أظهرت تجارب دراسة استخدام اللقاح في حالات الطوارئ حماية للعاملين في الخطوط الأمامية بالدولة على نحو فعال.

وتشكل خطوة وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتسجيل الرسمي لهذا اللقاح الذي ينتجه "معهد بيجين للمنتجات البيولوجية" استكمالا لمسيرة تهدف إلى حماية جميع سكان الدولة وكذلك يمهد الطريق نحو إعادة تحريك عجلة الاقتصاد على نحو المستقبل.


وكانت  الإمارات، اليوم، الأربعاء، قد سجلت ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، عن تسجيل 1313 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد إجراء 149798 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبذلك، ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد إلى 180,150 حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن وفاة اثنين من المصابين جراء فيروس كورونا، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 598 حالة.

وأشارت الوزارة الإماراتية إلى شفاء 789 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد  وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 161,084  حالة.
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