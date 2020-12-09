محافظ الدقهلية يزور مصابي حادث قطار المنصورة بالمستشفى الدولي

وكلف المحافظ الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسرعة صرف الاعانات المالية للمصابين، كما وجه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحالات التى مازالت بالمستشفى وتقديم كافة اوجه الرعاية الصحية لهم حتى تماثلهم للشفاء.

هناك 22 مصابا، خرج 18 منهم من المستشفى؛ بعد اجراء الاسعافات لهم والاطمئنان على ان حالتهم طبيعية، ويوجد حاليا 4 مصابين محجوزين لتلقى العلاج حتى تماثلهم للشفاء، مشيرا الى انه لا توجد اي حالات وفاة بالحادث فيما تم عمل

و أوضح وكيل وزارة الصحة ان هناك 22 مصابا، خرج 18 منهم من المستشفى؛ بعد اجراء الاسعافات لهم والاطمئنان على ان حالتهم طبيعية، ويوجد حاليا 4 مصابين محجوزين لتلقى العلاج حتى تماثلهم للشفاء، مشيرا الى انه لا توجد اي حالات وفاة بالحادث فيما تم عمل الإسعافات الأولية لثلاثة اخرين بموقع الحادث .

والمصابون هم: مريم وجدي عبد ربه، طفلة 4 سنين ونصف، سقوط، عبد الجواد شحاتة محمد، 39 عاما، السيد عبد الحميد، 48 عاما، مالك حسن، 5 أعوام، سمر أحمد السعيد، 3 عوام، اصطدام بجسم صلب، الأميرةجمال، 29 عاما، محمود السيد محمود، 45 عاما، حسن محمد سمير، 3 أعوام، يوسف حسن ربيع، 6 أعوام، هدية حسن العزبي، 40 عاما، حسن رضوان الباز، 58 عاما، علي يوسف، 62 عاما، هبة محمد عبد العزيز، 35 عاما، احمد السيد حلاوة، 19 عاما، أحمد عبد السلام، 16 عاما .





كما اصيب ايضا كل من السيد عبد المنعم، 60 عاما، محمود السيد حمزة، 17 عاما، أحمد سمير محمد، 32 عاما، أم السيد ابراهيم، 46 عاما، بدر الصيام الشحات، 58 عاما، فاطمة محمد إبراهيم ، 27 عاما، أحمد أحمد جلال، 76 عاما، مروان محمد عبد الرازق، عامان، كريمان يسري زهران، 45 عاما و محمدعوض، 20 عاما.