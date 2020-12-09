تفتيح الجسم بعد الولادة بوصفات طبيعية

علاج اسمرار الجسم بعد الولادة

الكريمات المشتقة من فيتامين أ (الريتينويدات) ، مثل تريتينوين ، قد تحسن مظهر العلامات إذا تم علاجها مبكرًا، سيكون هذا عندما تكون العلامات لا تزال في المرحلة الحمراء أو الأرجواني .

الكريمات المشتقة من فيتامين أ (الريتينويدات) ، مثل تريتينوين ، قد تحسن مظهر العلامات إذا تم علاجها مبكرًا، سيكون هذا عندما تكون العلامات لا تزال في المرحلة الحمراء أو الأرجواني .

هناك الكثير من الكريمات والمستحضرات المتاحة التي تدعي إزالة علامات التمدد، ومع ذلك ، فإن غالبية هذه المنتجات هي مجرد مرطبات لن يكون لها أي تأثير على

لا يقضي مقشر الجسم على خلايا الجلد الميتة فحسب ، بل يساعد الجلد أيضًا على إطلاق السموم ويعيد إدخال العناصر الغذائية الصحية للبشرة للحصول على بشرة متوهجة وناعمة ومتينة، تستخدم هذه الوصفة البسيطة بعض المكونات الموجودة في العلاج المنزلي التقليدي ، مثل السكر والبن وزيت جوز الهند، وتساعد على إخراج السموم من الجلد لأنها تقتل بلطفوتلمع الجلد، كما أنه يمد البشرة بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الأساسية .

متى يرجع لون الجسم بعد الولادة

يجب أن تتلاشى المناطق الداكنة من جسمك أثناء الحمل تدريجيًا في الأشهر التي تلي ولادة طفلك، يسمى التغيير في التصبغ على وجهك بالكلف ، يُطلق على الخط الداكن الذي يمتد عبر بطنك أثناء الحمل اسم Linea nigra .





تحدث هذه البقع الداكنة بسبب ارتفاع مستويات هرمونات الحمل في جسمك ، والتي تنخفض بعد الولادة، ستصبح البقع البنية أقل وضوحًا ، على الرغم من أن بعضها قد لا يختفي تمامًا.





أشعة الشمس لأن التعرض لأشعة الشمس سيجعل البقع أغمق، إذا كنت بالخارج في الشمس لأكثر من 10 دقائق أو نحو ذلك ، فارتدي قبعة وقم بالتغطية واستخدام واقٍ من الشمس . لذلك حاولي إبقاء وجهك بعيدًا عنلأن التعرض لأشعة الشمس سيجعل البقع أغمق، إذا كنت بالخارج في الشمس لأكثر من 10 دقائق أو نحو ذلك ، فارتدي قبعة وقم بالتغطية واستخدام واقٍ من الشمس .





تنظيف الجسم بعد النفاس

ملح سكر زيت الزيتون، يغذي البشرة بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الأساسية زيت الخروع، يساعد أيضًا في إخراج السموم من الجسم

تعليمات: اخلطي جميع المكونات معًا. ترطيب وتنعيم البشرة في الحمام البخاري. أغلق الدش وضع المقشر بسخاء على الجسم بحركات دائرية لطيفة حتى يذوب الملح والسكر. أعد تشغيل الدش واشطفه جيدًا. جفف برفق.

يمكن صنع هذا في وقت مبكر وتخزينه في حاوية مغلقة ، بعيدًا عن الحرارة والرطوبة والضوء ويمكن استخدامه يوميًا.





سواد وترهل البطن بعد الولادة

المفتاح هو تجنب ظهور علامات التمدد في المقام الأول ، لذلك بمجرد أن تعرف أنك حامل ، ابدئي في استخدام مرطب غني بزيت الزيتون أو كريم مضاد لعلامات التمدد في مناطق المشكلة للتركيز على بطنك وثدييك . يمكنك أيضًا تدليك البطن والثدي بزيت الزيتون بانتظام للحفاظ على ترطيبهما وتجنب ظهور علامات التمدد. بعد الولادة ، إذا كنت قد طورت علامات تمدد الجلد ، فاستخدم كريمًا مضادًا لعلامات التمدد على المناطق المصابة. أحد الإجراءات الرئيسية لتقليل علامات التمدد هو اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة. شد البطن بشكل جيد. بعد التحقق مع طبيبك ، يمكنك البدء ببعض أشكال التمارين مثل المشي السريع أو التمارين الخفيفة أو اليوجا لمساعدتك على تقليل علامات التمدد، وبشكل جيد.





خلطات للتبيض بعد الولادة

تأكد من دمج نظام تمرين جيد في نمط حياتك، يمكنك ممارسة اليوجا أو تمارين الأيروبيك الخفيفة المخصصة للأمهات بعد الحمل، تعمل التمارين الرياضية على تحسين الدورة الدموية وتناغم جسمك وتحسين الصحة العامة، تعمل التمارين على إفراز هرمونات مثل الكورتيزول والإندورفين ، التي تجعلك تشعر بالراحة.





للحصول على بشرة متوهجه ، الخطوة الأولى لاستعادة توهجك هي شرب الماء، هذا يطرد السموم من الجسم. أيضًا ، استهلك الفواكه والخضروات الغنية بفيتامينات C و D و E و K. فالبرتقال والتونة والبروكلي واللوز وبذور عباد الشمس واللفت كلها غنية بهذه الفيتامينات.

تحدث البقع الصبغية على جلدك بسبب الحالة غير الصحية للخلايا الصباغية في بشرتك، يمكن تغطية هذه البقع بالكونسيلر وكريم الأساس ، لكن أفضل طريقة لمعالجتها هي محاولة التخلص منها تمامًا، يمكنك القيام بذلك عن طريق وضع عصير برتقال أو ليمون على المنطقة التي بها الكثير من البقع الصبغية، اصنع عجينة من البطاطس النيئة وادهنها ، فهذا يساعد أيضًا. يمكنك استشارة طبيبك واطلب كريم أو جل بدون وصفة طبية لعلاج هذه البقع إذا ساءت.

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المرجع موقع parenting















