وزير الاتصالات: التحول الرقمي أحدى الأدوات المهمة لمكافحة الفساد.. فيديو

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات أن الميكنة ورقمنة الإجراءات الحكومية وإعداد منظومات مميكنة؛ يساهم بشكل فعال في مكافحة الفساد، مؤكدًا أننا -قبل أسابيع- أطلقنا بثًا تجريبيًا لمنصة مصر الرقمية، التى بها عدد من الخدمات يتم تقديمها إلى المواطنين.
وأضاف طلعت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن الدولة المصرية تعمل على تقديم خدمة من خلال بوابة مصر الرقمية للتسهيل والتيسير على المواطنين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التحول الرقمي إحدى الأدوات الهامة لمكافحة الفساد.
من جهته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مكافحة الفساد لا نراها إلا من خلال مواطن مدرك يعلم أهمية مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابة، ومن هنا قامت مصر بإطلاق الاستراتيجية القومية لمكافحة الفساد 2014 إلى 2018 ومن 2019 إلى 2022 وتم إطلاق الاستراتيجيتين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف مدبولي خلال كلمته فى احتفالية هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد أن الإستراتيجية متضمنة العديد من الأهداف وتخضع لنظم وآليات للمتابعة والتقييم حيال الحد من مخاطر الفساد.
وتابع رئيس مجلس الوزراء أن المنظومة الرقابية فى مصر تشمل اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، والتي يرأسها، وتضم فى عضويتها كافة الوزارات ذات الصلة، وجهات إنفاذ القانون، والجهات الرقابية، بهدف وضع سياسات استراتيجية لمنع ومكافحة الفساد، ووضع رؤية مُوحدة لِمصْرَ بالمحافل الدولية في هذا المجال.
وأضاف أن مصر قامت بإنشاء مُؤشرٍ مَحلي لمنع ومكافحة الفساد الإداري فى مصر، من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لقياس إدراك الفساد الإداري وجهود منعه ومكافحته، كما حققت مصر نجاحات في برامج تطوير الخدمات الحكومية لتحسين الأداء الحكومي، وتوفير مزيد من الشفافية وتحجيم الفساد.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة المصرية من خلال احتفالها باليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت شعار" متحدون على مكافحة الفساد" واليوم العالمى لحقوق الإنسان تحت شعار" حقوقنا وحريتنا دائمًا" عازمة على حماية حقوق الإنسان، وتحقيق أعلى درجات منع ومكافحة الفساد، وقد تُوج هذا اليوم بتوقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الرقابة الإدارية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.