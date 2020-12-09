وزير الاتصالات: التحول الرقمي أحدى الأدوات المهمة لمكافحة الفساد.. فيديو

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات أن الميكنة ورقمنة الإجراءات الحكومية وإعداد منظومات مميكنة؛ يساهم بشكل فعال في مكافحة الفساد، مؤكدًا أننا - قبل أسابيع - أطلقنا بثًا تجريبيًا لمنصة مصر الرقمية، التى بها عدد من الخدمات يتم تقديمها إلى المواطنين.





وأضاف طلعت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن الدولة المصرية تعمل على تقديم خدمة من خلال بوابة مصر الرقمية للتسهيل والتيسير على المواطنين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التحول الرقمي إحدى الأدوات الهامة لمكافحة الفساد.



