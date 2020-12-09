جمعية المرشدات المصرية تكرم محافظ بني سويف

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، وفد جمعية المرشدات المصرية ببني سويف، و الذي ضم :القائدة سعاد فضل الله رئيس الجمعية بالمحافظة، وعضوات الجمعية :منال صالح مفوض برامج،ميرفت سعد عضو مكتب خدمة وتنمية المجتمع،هند أحمد مسؤولة العلاقات العامة والإعلام بالجمعية،وآلاء عيد عضو مكتب الشابات"، وذلك في حضور بلال حبش نائب المحافظ.





وخلال اللقاء ناقش المحافظ سبل تعزيز مشاركة الجمعية في المبادرات والفعاليات التي تقوم بها المحافظة من خلال الاستفادة من طاقات الشباب واستثمار قدراتهم وحماسهم في تنفيذ أنشطة وجهود تعود بالنفع على المجتمع،خاصة وأن الكشافة والمرشدات من الحركات الشبابية التي تسهم بشكل كبير في خدمة المجتمع وتعمل على غرس قيم الولاء وحب الوطن والتضحية وإنكار الذات .





من جهتها أشادت هند أحمد عضو الجمعية بدعم المحافظ "د.محمد هاني غنيم " للشباب عامة والكشافة والمرشدات بشكل خاص، والذي يظهر في حرصه الدائم على لقائه بهم والاستماع لمقترحاتهم ، وتشجيع الاستفادة من أفكارهم وطاقاتهم في خدمة المجتمع ،بالإضافة إلى رعايته ودعمه للبروتوكول الموقع بين التعليم والشباب والرياضة لتفعيل دور الكشافة في المدارس وتفعيل النشاط المدرسي ، علاوة على مشاركة الشباب بفاعلية في المبادرات والفعاليات المجتمعية التي نفذتها المحافظة.





وفي ختام اللقاء أهدى الوفد للمحافظ، درع جمعية المرشدات المصرية ببني سويف، والذي قدمته القائدة سعاد فضل الله" بالإنابة عن أعضاء الجمعية؛ وذلك تقديرًا لجهوده في دعم الأنشطة الكشفية بالمحافظة ، والتي أسهمت بشكل كبير في تميزها ومشاركتها الفاعلة في الأنشطة والبرامج والفعاليات الكشفية على المستويات كافة .





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