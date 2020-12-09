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توك شو

أيمن نصري: 300 ملاحظة على تركيا نتيجة انتهاك حقوق الإنسان

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:25 م
أيمن نصري، رئيس
أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسا
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إسراء صبري
قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن آلية مصر الخاصة بالتعامل مع ملفات حقوق الإنسان اختلفت عن ذي قبل، معقبا: الظرف السياسي أصبح مختلفا ولم يكن هناك استخدام لتلك المنظمات من أجل التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

وأكمل "نصري" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، بعد الثورات التي حدثت وبعد 2011، عملت بعض المنتظمات على التدخل في الشأن المصري الداخلي، عن طريق استخدام ملف حقوق الإنسان، ولكن مصر نجحت في التعامل مع هذا التدخل.

واسترسل: أصبح هناك ضوابط صارمة لإنشاء أي منظمة للمجتمع المدني بالخارج.
 
وتابع: أصبح هناك عدو جديد وهو منظمات حقوق الإنسان التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، معقبا: تم تأسيس أكثر من 18 منظمة إخوانية في الخارج من أجل التدخل في الشأن المصري، وذلك بعد ثورة 30 يونيو.

وأشار إلى أن مصر أصبح لديها مرونة في إنشاء منظمات المجتمع المدني، مشددا على أن استخدام الملف الحقوقي للضغط على مصر تزايد الفترة الأخيرة.


وواصل قائلا: المجلس الدولي لحقوق الإنسان بيقوم بإنشاء لجنة لمتابعة الوضع الإنساني في الدول، موضحا: هناك أكثر 286 ملاحظة تم توقيعها على قطر نتيجة إنتهاكها حقوق الإنسان، وفيما يخص تركيا أوضح أن هناك أكثر من 300 ملاحظة تم توقيعها عليها نتيجة إنتهاك حقوق الإنسان أيضا.

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