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أخبار العالم

مفاجأة .. دليل جديد على ظهور كورونا في إيطاليا نوفمبر 2019

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:30 م
كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا
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شريف سيد
كشفت السلطات الصحية في إيطاليا، عن مفاجأة جديدة فيما يخص توقيت اكتشاف فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في إيطاليا. 

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن السلطات الإيطالية شخصت مرض طفل بفيروس كورونا المستجد في شهر نوفمبر من العام الماضي 2019، وذلك في دليل جديد على انتشار الفيروس في العالم قبل إعلان الصين. 

ووفقا للصحيفة، فإن الأمر اكتشف عقب نقل طفل يبلغ من العمر 4 أعوام، إلى المستشفى بسبب إصابته بسعال، ومن ثم نقله إلى الطوارئ، ثم الحصول على مسحة منه في ديسمبر عام 2019، ليتبين إصابته بفيروس كورونا. 

ويأتي هذا الاكتشاف عقب ثلاثة أسابيع من دراسة أجراها المعهد الوطني للسرطان في إيطاليا التي أشارت إلى أن الفيروس كان ينتشر بإيطاليا في وقت مبكر من سبتمبر من العام الماضي 2019.

يذكر أن السلطات الإيطالية لم تعلن عن ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أنحاء البلاد سوى في نهاية يناير من العام الجاري 2020. 

وتتهم العديد من الدول، الصين بالتستر على تفشي فيروس كورونا المستجد، ما جعل الدول غير مستعدة بشكل كافي للتعامل مع الوضع. 
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