السياحة: مدخل جديد لزوار منطقة الأهرامات الأثرية.. فيديو

أكد دكتور رضا عبد الحليم، مدير عام بمنطقة الأهرامات الأثرية بوزارة السياحة والآثار أنه تم الانتهاء هندسيًا بنسبة 100%؜ من مشروع تطوير منطقة آثار الهرم ورفع كفاءة الخدمات بها، مشيرًا إلى أنه جار حاليًا الاستعداد لبدء تشغيل المشروع وأن تكون الزيارة من مدخل الزوار الجديد من طريق الفيوم قبل منتصف 2021.





وأضاف "عبد الحليم" خلال لقاء له على فضائية اكسترا نيوز أنه تم الانتهاء من تطوير المنطقة الاثرية منذ فترة، وقد يتم تخصيصها لإستقبال العرب والاجانب.





ونوه مدير عام بمنطقة الأهرامات الأثرية بوزارة السياحة والأثار الى اننا نعمل الأن فى منطقة حول الاهرامات، مشيرا إلى اننا نفكر فى اغلاق المدخل القديم وتخصيصه للزيارات الخاصة والتوجه نحو مدخل جديد.





وأشار عبد الحليم إلى أن تطوير الطريق ساعدنا على إزالة تعديات كانت تتم خلال فترات سابقة مؤكدًا أن أي تعد جديد يتم في منطقة الأهرامات سيتم إزالته.



