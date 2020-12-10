ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس لص لاتهامه بسرقة ألف جنيه من داخل شقة في المعادي

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:00 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
Advertisements
اسلام مقلد
قررت جهات التحقيق حبس لصن 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة ألف جنيه من شقة بمنطقة المعادي.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهم والوقائع التى ارتكبها من قبل واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان اللص استغل حالة الهدوء بحى المعادى، وتسلل إلى شقة لسرقتها، إلا أن حظه العاثر أوقعه فريسة فى يد أب ونجله، فسرعان ما استل اللص سكينا من المطبخ وقام بتهديدهما بها، ليتمكن من سرقة ألف جنيه ، ولاذ بالفرار إلى أن تم ضبطه.

الأب يروى خلال استجوابه أمام جهات التحقيق، أن "عقارب الساعة كانت تقترب من منتصف الليل وكنت ونجلي نشاهد التلفاز، إلا أننا سمعنا أصواتا غريبة داخل الشقة، وعندما استطلعنا الأمر اكتشفا وجود لص يعبث بمحتويات الشقة بحثا عن المال".

وأشار الأب إلى أنه حاول ونجله الإمساك به، إلا أنه استل سكينا من المطبخ وقام بتهديدهما بالقتل حال إصدار أى أصوات استغاثة، وتمكن من سرقة ألف جنيه وهرب، حتى تمكن رجال الشرطة من القبض عليه.

ووجه الأب ونجله الشكر لرجال الشرطة على سرعة الاستجابة وضبطهم اللص وتسليمه للنيابة فى ٤٨ ساعة.

وكان قسم شرطة المعادى تلقى بلاغا من مواطن ونجله قررا بأنهما حال تواجدهما بالشقة محل سكنهما فوجئا بدخول شخص عبر شرفة المنزل وقام بتهديدهما بسكين.

وتمكن اللص من الاستيلاء على أموال من منزلهما ولاذ بالهرب، وقد أدلى المبلغان بأوصافه التقريبية.

ووجه اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بتشكيل فريق بحث لسرعة تحديد المتهم وضبطه، ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة والتحريات تم تحديد اللص وضبطه.

واعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الشباك"، وقرر أنه تخلص من السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

باستدعاء المبلغين تعرفا عليه واتهماه بسرقتهما بالإكراه، وتحرر محضر، وقررت النيابة العامة حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حبس لص يسرق الدراجات النارية في مدينة السلام

حبس لص سرق كابلات كهربائية من أحد مشاريع محافظة القاهرة

حبس عامل لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من شركته فى بولاق أبو العلا

تجديد حبس عامل لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من شركته فى بولاق أبو العلا

غريب في بيتي.. أب ونجله يرويان اقتحام لص مسكنهما بالمعادي وتهديدهما بالقتل

ترشيحاتنا

أول تعليق من جيرارد بعد كسر محمد صلاح لرقمه القياسي مع ليفربول

تقرير مخيف.. الصحة العالمية تكشف أخطر 10 أسباب للوفاة منذ عام 2000

بعد نجاته من الموت .. شاهد أول ظهور لـ إبراهيم حسن داخل المستشفى

بالأسود اللامع.. رانيا يوسف بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام

كدمة فى الرئة وكسر 3 ضلوع| حسام حسن يروي تفاصيل إصابة شقيقه فى حادث مروع بالإسكندرية

بعد إصابة 4 أسود بكورونا فى إسبانيا| حديقة حيوان الجيزة تكشف مفاجأة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب بكائه.. طفل يلقى حتفه على يد زوج والدته.. وموقف غير إنساني من الأم

لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا بصور جديدة مع مولودها الثاني

دون أدوية.. 3 خطوات لـ علاج أزمة الربو