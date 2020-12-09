العالم يضرب لنا تعظيم سلام.. زاهي حواس: 10 ملايين سائح سيزورون المتحف الكبير يوميًا

قال العالم الأثري الكبير زاهي حواس، إنه يجري زيارات كثيرة للمتحف المصري الكبير ، من اجل متابعة اعمال الإنجاز فيه، مضيفًا: "مسلة الملك رمسيس الثاني تزين مدخل المتحف الكبير".





وأضاف زاهي حواس في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة " سي بي سي": "المتحف المصري الكبير اعظم رسالة للعالم والعالم سيضرب تعظيم سلام لمصر لان الدولة المصرية اهتمت بإنشاء هذا المتحف الكبير ".





وتابع زاهي حواس:" لم نقصر في حضارتنا ونحن في مرحلة يحسدنا الجميع عليها فيما يرتبط بالآثار المصرية والمتحف المصري الكبير يخرس السنة أعداء مصر ".





واكمل زاهي حواس:" تكلفة المتحف المصري الكبير تصل لـ مليار دولار، والمتحف المصري الكبير على اعلى مستوى ثقافي وبه صالات لعرض الاثار ومتحف للمركبات والملك رمسيس متواجد في بهو المتحف المصري الكبير ".





ولفت زاهي حواس:" بعد انتهاء ازمة كورونا سوف يزور المتحف المصري الكبير 10 ملايين سائح يوميا، وتم تنفيذ فكرة ربط المتحف المصري بالأهرامات ".





وتسلم المتحف المصري الكبير، شهادتي اعتماد المواصفات الدولية القياسية (الأيزو) في نظامي إدارة كل من البيئة والجودة، ليكون بذلك قد حصل المتحف على ثلاث شهادات في الأيزو في ثلاثة مجالات مختلفة حيث كان قد سبق وحصل أيضا فى سبتمبر الماضي على شهادة الأيزو في نظام إدارة السلامة والصحة المهنية.





من جهته، أوضح اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به أن الشهادة الأولى خاصة بنظام إدارة البيئة ( 14001:2015 ISO)، والثانية خاصة بنظام إدارة الجودة (ISO 9001:2015).





وأشار اللواء عاطف مفتاح إلى أن هذه هي المرة الأولى من نوعها على المستوى الدولي والإقليمي التي يحصل فيها متحف على هذه الشهادات الثلاثة خلال أقل من ٦٠ يومًا، في مجالات كل من البيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية، ويأتي ذلك تأكيدًا للحرص الدائم لتطبيق كافة المعايير العلمية، وتحقيق معايير المواصفات القياسية الدولية؛ كضمان الجودة والتخطيط وتقييم الأداء وتطويره المستمر، مما يعمل على تحقيق الاستدامة في مجال البيئة.





وأضاف أنه من المتوقع أن ينعكس المردود الإيجابي لحصول المتحف علي شهادات الأيزو على السياحة المحلية والدولية، حيث سيجد الزائر اهتمامًا ملحوظًا بالبيئة والجودة والصحة والسلامة المهنية، وذلك ضمن آليات قياس مُعدَّة خصيصًا لقياس رضا الزائرين.