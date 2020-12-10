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تعليم

اليوم.. انتهاء مهرجان الأسبوع الفني الثاني بـ صيدلة جامعة عين شمس

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:01 ص
جانب من المهرجان
جانب من المهرجان
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حسام الفقي
ينتهي مهرجان الأسبوع الفني الثاني 2nd Artistic Festival Week ، اليوم الخميس، والذي تنظمه لجنة الجوالة والخدمة العامة "فريق حراس" بإتحاد طلاب كلية الصيدلة جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويتضمن المعرض عدة ورش فنية تشمل اعمال  الأركيت،  الجلد،  الخرز ، الأورجامي ، الكروشيه، الرسم على الزجاج والقماش، الرسم علىالورق والخط العربي، إعادة التدوير وورشة المشغولات اليدوية وذلك مجانا؛ حيث سيتم عرض كافة المنتجات بخيمة المعرض الفني.

ويستمر المهرجان  بحرم كلية الصيدلة جامعة عين شمس ، لكافة الطلاب والطالبات للمشاركة لتنمية مواهبهم الفنية حيث يتم توفير كافة المواد الخام للطلبة والطالبات لتنفيذ اعمالهم الفنية، وذلك مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الإجتماعي.

وفي سياق آخر نظم قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، بالتعاون مع مركز الخدمة المجتمعية بالكلية اليوم الأربعاء ندوة تحت عنوان  "جرائم الإنترنت وأثرها على الشباب" برئاسة الدكتور محسن حامد فراج رئيس قسم المناهج.

جاءت الندوة  في إطار خطة الأنشطة بكلية التربية جامعة عين شمس  لهذا العام برعاية الدكتور ماجد محمود ابو العنين عميد الكلية، وإشراف الدكتور حازم راشد وكيل الكلية لشئون المجتمع وتنمية البيئة. 

وتناولت الندوة عدد من القضايا الهامة في إطار توعية شباب جامعة عين شمس بها للوقاية من الجرائم الاليكترونية، واستعرض الدكتور وليد رشاد تعريف الجريمة الإلكترونية باعتبارها نشاط إجرامي يستهدف جهاز كمبيوتر أو شبكة انترنت والتي ينفّذها الأفراد أو منظمات، سواء لإلحاق الضرر بأجهزة الكمبيوتر أو لأسباب الربح أو القرصنة أو لأسباب سياسية أو شخصية. وتم عرض نماذج لأنواع من الجرائم عبر الإنترنت مثل: " الاحتيال عبر البريد الإلكتروني والإنترنت، وتزوير الهوية من خلال سرقة المعلومات الشخصية واساءة استخدامها،  وسرقة البيانات المالية، والابتزاز الالكتروني، والتحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتنمر، وبث الشائعات".
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