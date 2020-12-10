البحث العلمي: آخر موعد للتقديم لوظيفة المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم بالنمسا.. غدا

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم IIASA عن وظيفة باحث مساعد/باحث ما بعد الدكتوراه (Early Career Scientist) بمقر المعهد بمدينة لاكسنبرج بالنمسا، وعلى أثر ذلك سينضم المرشح الناجح إلى فريق نمذجة الهجرة الذي يركز عمله على تطبيق الأساليب الديموغرافية والإحصائية المبتكرة لتقدير أعداد المهاجرين العالمية وتدفقات الهجرة بناءً على مصادر البيانات التقليدية وغير التقليدية، بالإضافة إلى تطوير وصقل نماذج تقدير تدفقات النيتروجين في وبين المجتمعات البيئية في المناطق الحضرية.









ويتناول المشروع على وجه التحديد دورة النيتروجين وميزانيات التدفق الشامل فى (فيينا النمسا، بولندا، شانغهاى وبكين بالصين).









ويستهدف هذا الإعلان المرشحين الراغبين فى الحصول على درجة الدكتوراه (مع مشرف من IIASA)، وكذلك الذين هم فى مستوى ما بعد الدكتوراه على التقديم.









ستتاح للمرشح الذى يتم اختياره الفرصة لتقديم الأوراق العلمية فى المؤتمرات وورش العمل والنشر فى المؤلفات العلمية.









آخر موعد للتقدم للوظيفة المذكورة 11 ديسمبر 2020.









لمزيد من التفاصيل ولاستيفاء استمارة الوظيفة يرجى زيارة الرابط التالى:









بينما كانت أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن بدء التقدم لإدارة الجولة الأولى لبرنامج مسرع الأعمال 101، مشيرة إلى أن النداء موجه للحاضنات التي تم تأهيلها من خلال البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية – انطلاق.









ويحتوي العرض المقدم لإدارة الجولة الأولى للمسرع 101 ما يلي:





- بيانات الحاضنة التكنولوجية التابعة لبرنامج انطلاق والمتقدمة لإدارة الجولة الأولى لبرنامج مسرع الأعمال 101.





- سابق الأعمال كحاضنة تكنولوجية ومسرع أعمال، ويتم ذكر الشركات المتخرجة وتقرير (لا يزيد على صفحة واحدة) عن كل شركة متخرجة، وسابق الخبرات في متابعة العمل مع الشركات المتخرجة (إن وُجد).



