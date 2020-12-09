فيفي عبده تطلب الدعاء لها بالشفاء.. شاهد

نشرت الفنانة فيفي عبده فيديو جديدا، توضح فيه تفاصيل حالتها الصحية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعبرت فيفي عبده ، خلال الفيديو، عن حزنها من انتشار الكثير من الشائعات عن حالتها الصحية، موضحة انها تعاني من تعب شديد في ظهرها يمنعها من الحركة، ونفت تواجدها في المستشفى، كما طلبت من جمهورها ومحبيها الدعاء لها بالشفاء.

وقد أثارت الفنانة فيفي عبده قلق جمهورها بعد أن أعلنت تعرضها لأزمة صحية كبيرة في الوقت الحالي دون أن تكشف عن أي تفاصيل.

واحتار كثيرون في تفسير منشور فيفي عبده، وذهب خيال البعض بعيدا للحديث عن مرض خطير أصاب نجمة الاستعراض المعروفة، التي لم تكشف عن أي تفاصيل.

ولكن الحقيقة هي أن الفنانة فيفي عبده تعاني من آلام في الظهر ليس أكثر، لكنها زادت عليها الفترة الأخيرة، ما جعلها تلازم المنزل مع الحصول على بعض الأدوية والمسكنات.

وسبق أن نشرت فيفي عبده، فيديو، من خلال حسابها على "إنستجرام" قالت خلاله: "وحشتونى جدا، وادعوا لى؛ لأن أنا عيانة، وكنت مخبية عليكم إنى عيانة، وكل يوم عشمانة في ربنا إنه يشيل عنى، وأطلع لكم واشوفكم".

وأضافت: "ادعو لى إن أبقى كويسة، محتاجة دعواتكم، وبإذن الله ربنا يقومنى من اللي أنا فيه".

وتابعت: "بحبكم أوي وعايزاكم أسعد ناس في الدنيا، وحبكم هو اللى هيقومنى من اللي انا فيه ويرجعنى تانى أحسن من الأول".

وكانت أحدث أعمال فيفي عبده برنامج "خلي بالك من فيفي" الذى عرض في رمضان الماضي على شاشة "إن بي سى".

وشاركت فيفي عبده الدرامية مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.

يذكر أن مسلسل "مملكة الغجر" من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.

واعتادت فيفي عبده أن تشارك جمهورها وصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباءً.