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رياضة

سجل محمد صلاح الأسطوري مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:45 ص
محمد صلاح جناح نادي
محمد صلاح جناح نادي ليفربول
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إسماعيل محمود
أصبح محمد صلاح أكثر هدافي ليفربول تسجيلًا للأهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا، بهدفه أمس في شباك فريق ميتلاند الدنماركي في الجولة السادسة من دور المجموعات.

هدف محمد صلاح هو الثاني والعشرون له في المسابقة مع ليفربول بدون احتساب الأهداف في الأدوار الإقصائية، ليتخطى عدد أهداف ستيفن جيرارد أسطورة الفريق والذي أحرز 21 هدفًا في 74 مباراة، فيما احتاج "مو" 39 مباراة فقط للوصول لهذا الإنجاز.

محمد صلاح رفع عدد أهدافه في هذه النسخة للهدف الثالث.

أكبر عدد من الأهداف أحرزه في نسخة واحدة كانت في نسخة عام 2017-2018 حين أحرز 10 أهداف، ثم أحرز 5 أهداف في نسخة 2018-2019، و 4 أهداف في نسخة 2019-2020.

أحرز محمد صلاح 12 هدفًا في الشوط الأول، وأحرز 10 أهداف في الشوط الثاني.

أحرز محمد صلاح 16 هدفًا بالقدم اليسرى، و6 أهداف بالقدم اليمنى.

أحرز محمد صلاح 11 هدفًا لليفربول على ملعبه أنفيلد، وأحرز 11 هدفًا خارج ملعب أنفيلد.

أكثر فريق سجل محمد صلاح في شباكه: ماريبور وسالزبورج بـ 3 أهداف.
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