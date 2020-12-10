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سيارات

تعرف على مواصفات وأسعار رينو سانديرو 2021 | صور

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:37 ص
تعرف على مواصفات
تعرف على مواصفات وأسعار رينو سانديرو 2021 | صور
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صبري طلبه
استطاعت شركة رينو الفرنسية أن تثبت جدارتها منذ أن تأسست عام 1899 حتى ذلك الوقت، لتضع علامتها الشهيرة بصمة قوية بلمسات الصانع الفرنسي العريق، ولعل من أبرز إصدارات الشركة سيارة رينو سانديرو 2021 والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك.

تستمد 2021 Renault sandero قوتها من محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 110 أحصنة، وبعزم دوران بلغ قوة 148 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون 5 سرعات.

وبفضل هذه القدرات فيمكن للسيارة أن تحقق قوة تسارع من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 11 ثانية، ويبلغ استهلاكها من الوقود نحو 5.2 لتر وذلك عندما تقطع مسافة تصل إلى 100 كم.

زودت 2021 Renault sandero بالعديد من وسائل الأمان والسلامة والتي شملت، نظام IMMOBILISER المانع للسرقة، ومنظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS للمقاعد الأمامية، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الإلكتروني للفرامل.

حصلت السيارة خارجيا على جنوط بلغ قياسها 15 بوصة، وبقياسات هيكلية بلغ طولها 4059 ملم، وبنسبة عرض 1994 ملم، وبارتفاع 1519 ملم، كما تمتعت بمساحة تخزينية بلغت سعتها 320 لترًا.

تألقت 2021 Renault sandero بالعديد من حزم الرفاهية والتي تضمنت، تكييف هواء، وزجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية، وعدد 4 مكبرات صوتية، إضافة إلى ذراع تحكم في مستويات الصوت والوسائط المتعددة، ونواكل لامعة تزين مقصورة القيادة مقود الحركة، و شاشة عدادات ثلاثية.

ويأتي السعر الرسمي للسيارة رينو سانديرو 2021 نحو 213 ألف جنيه.

تعرف على مواصفات وأسعار رينو سانديرو 2021 | صور
تعرف على مواصفات وأسعار رينو سانديرو 2021 | صور
تعرف على مواصفات وأسعار رينو سانديرو 2021 | صور
تعرف على مواصفات وأسعار رينو سانديرو 2021 | صور
تعرف على مواصفات وأسعار رينو سانديرو 2021 | صور
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