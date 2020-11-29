بالسعر و المواصفات.. مقارنة بين رينو "ستيب واي" و "سانديرو" 2021 .. صور

تتألق شركة RENAULT الفرنسية رائدة صناعة السيارات داخل الأسواق المصرية والعالمية، وذلك عبر العديد من الاصدارات المختلفة الخاصة بعالم السيارات، ولها أكثر من سيارة متميزة على الطرق المصرية، ومن بينها السيارتين رينو ستيب واي و سانديرو بإصدار 2021.





وفي إطار ذلك يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري مواصفات وأسعار كلا من رينو ستيب واي و سانديرو.





1- رينو ستيب 2021





تستمد renault stepway قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1600 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 110 حصان، وبعزم دوران بلغ قوة 148 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء مكون 5 سرعات.





وبفضل هذه الإمكانيات فيمكن للسيارة أن تتسارع من وضع الاستعداد 0 حتى تصل الى سرعة 100 كم/ ساعة وذلك في غضون 12.3 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 7.9 لتر عندما تقطع مسافة تصل إلى 100 كم.





كما ضمت معها العديد من وسائل الأمان والسلامة مثل أنظمة الوسائد الهوائية AIR BAGS ، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق ، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني للفرامل.





حصلت renault stepway على تصميم خارجي مميز يجمع بين الشكل الرياضي ومفهوم الهاتشباك ، و أقطاب ثنائية مثبتة على سقف السيارة ، وعجلات رياضية بلغ قياسها 16 بوصة تتوسطها جنوط معدنية من خمسة أضلاع ، و أقواس نصف دائرية تعلو اطارات السيارة متصلة مع العتبات الجانبية والصادم الأمامي والخلفي اللذان تمتعوا بلمسات اضافية باللون الفضي.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة رينو ستيب 2021 نحو 243 ألف جنيه.





2- رينو سانديرو 2021





تأتي renault sandero بنفس مواصفات المحرك المزود بالسيارة stepway ولكن يمكنها التسارع من وضع السكون 0 حتى تصل الى سرعة 100 كم/ساعة خلال 11 ثانية، ويبلغ استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.2 لتر وذلك عندما تقطع مسافة تصل إلى 100 كم.





وتمتعت أيضًا renault sandero بالعديد من وسائل الأمن والسلامة كأنظمة الوسائد الهوائية وأنظمة تحكم الفرامل وحملت معها مفهوم الهاتشباك أيضًا ولكن بجنوط معدنية بلغ قياسها 15 بوصة وعدد من أنظمة التحكم الداخلية.



