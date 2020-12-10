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رياضة

مفاجأة في النادي الأهلي تخص موسيماني ومدرب الحراس.. تعرف عليها

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:11 ص
موسيماني ومدرب الحراس
موسيماني ومدرب الحراس
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عمرو ابوبكر
كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن مفاجأة تحدث منذ أيام في النادي الأهلي تخص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وميشيل يانكون مدرب حراس المرمى.

وقال "فايق"، خلال تصريحاته في برنامج "جمهور الثالثة" المذاع على فضائية "أون تايم سبورت"، إن الجهاز الإداري للنادي الأهلي أحضر مدرس لغة عربية لتعليم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني اللغة في محاولة جدية للتأقلم بشكل أكبر مع اللاعبين والجهاز الفني والإداري. 

وأكد ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلي في تصريحات مع فايق، أنه استقدم مدرس لغة عربية للوصول لأفضل مستوى في الحديث بالعربي للتواصل جيدًا مع اللاعبين والجهاز الفني والإداري. 

وتابع يانكون "تعلمت الكثير من الكلمات باللغة العربية، مثل "يمين، يسار، على طول، وكله تمام". 
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