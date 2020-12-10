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سيارات

قائمة بأسعار هيونداي النترا HD موديل 2020 /2021

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:03 ص
قائمة أسعار هيونداي
قائمة أسعار هيونداي النترا HD موديل 2020/2021
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صبري طلبه
تألقت شركة هيونداى الكورية الجنوبية عبر العديد من الاصدارات المختلفة فمن بين عمالقة الـSUV، و اصدارات الهاتشباك المتنوعة، تألقت الأيقونة النترا HD وسط عائلة السيدان، وفي سياق ذلك نتناول سويا في السطور القادمة مواصفات Hyundai elantra hd وقائمة لأسعارها لموديلات 2020 و 2021.

تعتمد Hyundai elantra hd على منظومة الدفع الأمامي للعجلات، وتستمد قوتها من سواعد محرك مكون من 4 أسطوانات، بسعة  1600 سي سي، يستطيع أن يولد طاقة قدرها 121 حصان، وبعزم أقصى للدوران بلغ 156 نيوتن/ متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات.

يمكن للسيارة أن تحقق قوة تسارع من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة، خلال فترة زمنية قدرها 11.3 ثانية، بينما تبلغ نسبة استهلاكها من الوقود نحو 6.6 لتر، وذلك عندما تسير لمسافة تصل إلى 100 كم.

حصلت Hyundai elantra hd على تصميم خارجي مميز، ومصابيح أمامية انسيابية، بالاضافة إلى مصابيح ضباب دائرية الشكل، ومرايات جانبية مدعومة بإشارات ضوئية، و بعجلات رياضية بلغ قياسها 15 بوصة و 16 بوصة للفئات الأعلى تجهيزا،كما حصلت تلك الفئة على العديد من وسائل الأمن والسلامة والتي تضمنت منظومة الوسائد الهوائية، ونظام فرامل ABS المانع للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني للفرامل.

وتضمنت أيضًا تلك الفئات، فتحة سقف كهربائية، و مقود حركة مزود بالعديد أنظمة التحكم والرفاهية، أما عن القياسات الهيكلية للسيارة فبلغ طولها نحو 4505 ملم، وعرض 1541 ملم، وبارتفاع 1490 ملم، كما تمتعت بمساحة تخزينية بلغت سعتها 402 لتر.

وبلغ السعر الرسمي لـ Hyundai elantra hd بجميع فئاتها المقدمة على النحو التالي :
الفئة الاولى أوتوماتيك موديل GL / TINTED GLASS 2020 محرك 1600 سي سي بسعر 232.900 جنيه.
الفئة الاولى أوتوماتيك موديل GL / TINTED GLASS 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 234.900 جنيه.
الفئة الثانية أوتوماتيك موديل GL / SR / TINTED GLASS 2020 محرك 1600 سي سي بسعر 239.900 جنيه.
الفئة الثانية أوتوماتيك موديل GL / SR / TINTED GLASS 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 241.900 جنيه.
الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل 2020 GL/ SR / TINTED GLASS ALLOY WHEEL محرك 1600 سي سي بسعر 245.900 جنيه.
الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل 2021GL/ SR / TINTED GLASS  ALLOY WHEEL محرك 1600 سي سي بسعر 247.900 جنيه.
الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل 2020 GL / DAB / ABS TINTED GLASS محرك 1600 سي سي بسعر 252.900 جنيه.
الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل 2021 GL / DAB / ABS / TINTED GLASS  محرك 1600 سي سي بسعر 254.900 جنيه.
الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل 2020 GL / HIGHLINE / TINTED GLASS محرك 1600 سي سي بسعر 260.900 جنيه.
الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل 2021 GL / HIGHLINE / TINTED GLASS محرك 1600 سي سي بسعر 262.900 جنيه.
قائمة بأسعار هيونداي النترا HD موديل 2020 /2021
قائمة بأسعار هيونداي النترا HD موديل 2020 /2021
قائمة بأسعار هيونداي النترا HD موديل 2020 /2021
قائمة بأسعار هيونداي النترا HD موديل 2020 /2021
قائمة بأسعار هيونداي النترا HD موديل 2020 /2021
قائمة بأسعار هيونداي النترا HD موديل 2020 /2021
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