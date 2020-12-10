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أخبار العالم

مجلس الشيوخ الأمريكي يعلن قراره بشأن صفقة الأسلحة الكبرى مع الإمارات

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 12:50 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفشل مجلس الشيوخ الأمريكي محاولة لـ منع عقد صفقة كبرى للأسلحة، بين الولايات المتحدة والإمارات.

وصوت أعضاء المجلس بـ 50 صوتا مقابل 46 ضد قرار يمنع بيع طائرات "ريبر" المسيرة للإمارات.

ومن المقرر أن يصوت المجلس لاحقا على بيع طائرات "إف-35" الحديثة.

وفي وقت سابق، هدد الرئيس دونالد ترامب باستخدام حق النقض "فيتو" ضد جهود الكونجرس لعرقلة الصفقة التي تبلغ قيمتها 23 مليار دولار. 

وقال البيت الأبيض في بيان له، أمس الأربعاء، إن المبيعات تدعم بشكل مباشر سياسة الولايات المتحدة الخارجية وأهداف الأمن القومي عبر "تمكين الإمارات من ردع السلوك العدواني والتهديدات الإيرانية المتزايدة" بعد إبرام اتفاق سلام بين الإمارات وإسرائيل.

وقالت الإدارة الأمريكية للكونجرس في 10 نوفمبر الماضي إنها وافقت على الصفقة الضخمة مع الإمارات التي تتضمن منتجات من شركات "جنرال أتوميكس" و"لوكهيد مارتن" و"رايثيون".

وتشمل الصفقة ما يصل إلى 50 طائرة من طراز "إف-35"، وما يزيد على 14000 من القنابل والذخائر، وتشمل ثانية أكبر عملية بيع طائرات مسيرة أمريكية لدولة واحدة.
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