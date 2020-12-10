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رياضة

يحاول تطوير نفسه في حدود إمكانياته.. حسام حسن عن مروان محسن: لا أريد أن أقسو عليه ..فيديو

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:08 ص
مروان محسن
مروان محسن
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محمد رشاد
قال حسام حسن، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، إن مهاجم الأهلى مروان محسن لاعب مجتهد ويحاول تطوير نفسه فى حدود إمكانياته.

وأضاف حسام حسن، خلال مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية: "لا أريد أن أقسو عليه ولكن هذه هى إمكانياته.. ومسألة مشاركته فى المباريات من عدمها ترجع إلى المدير الفنى".

وتابع حسام حسن، "مهاجم الأهلى أو الزمالك أو منتخب مصر من الضرورى أن يكون مفيدًا فى الملعب وإيجابيا طوال الوقت"، مشيرا إلى أن مروان محسن من حسن حظه أنه متواجد في نادٍ كبير مثل الأهلي يساعد أى لاعب فى رفع مستواه.

روى الكابتن حسام حسن المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندرى، ما جرى في الحادث الذي تسبب في إصابة شقيقه اللاعب الدولي السابق إبراهيم حسن، على طريق الكورنيش بالإسكندرية.

وقال حسن، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المذاع عبر شاشة مصر للتليفزيون المصري، مساء أمس الأربعاء، أن الحادث وقع على طريق الكورنيش بالإسكندرية، مضيفا أن هذا الطريق يوجد عليه سباقات وسرعات زائد وأخطر نسبة حوادث على كورنيش الإسكندرية.

وأكد المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندرى، أن السبب الرئيسي في الحادث أن هناك سيارة كانت تجرى بسرعة فائقة ووقع اصطدام بسيارة شقيقى بقوة.   

وتابع "ستر من عند ربنا حصل كسر فى 3 ضلوع وكدمة في الرئة، وهناك العديد من الكدمات"، مشيرا إلى أن الطبيب المعالج له أكد أنه يحتاج إلى أكثر من شهر ونصف الشهر ملازما للفراش مع عدم بذل أي مجهود.

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