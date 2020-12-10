باتشيكو يتصدر تويتر بعد ظهوره مع خالد الغندور

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #باتشيكو بعد ظهوره مع خالد الغندور في برنامج زملكاوي، على قناة الزمالك.





وتصدر الهاشتاج، قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏طارق يحيي ساب كل حاجه بتحصل ف النادي والجمهور ال بيعيط سؤاله للمدرب باتشيكو سؤال مهم انت اسمك باشيكو ولا باتشيكو؟"، و"‏باتشيكو هيعمل موسم عظيم وهيحقق نجاحات عظيمة بإذن الله".





وقال آخرون "‏باتشيكو قال الضغوط قبل التحكيم .. ( الضغوط ) اللي بيتعرض ليها الزمالك لا يتعرض لها الاهلي ابدا فالجميع في مصر يساندون الأهلى ..الضغوط أصعب بكتير وأكتر ظلم من التحكيم وكلنا شوفنا الزمالك حصل معاه أيه قبل مباراة الرجاء المغربى لحد انهارده عشان يخسر أفريقيا ويخسر قوته وينهار " و" ‏انا حبيت باتشيكو واللهمن احلى الحلقات اللى الواحد شافها على قناه الزمالك من يوم ما اشتغلت"





وهاجم جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التحكيم في مصر، قائلًا إن الحصول على الدوري في الزمالك يساوي 5 ألقاب دوري في الأهلي.





وقال "باتشيكو"، عبر قناة الزمالك، "في آخر جولات الدوري أحرزنا عدد نقاط الأهلي لو كنت موجودا من البداية لما وصل الفارق إلى 20 نقطة، لا يصح أن يكون الفارق بين الأهلي والزمالك 20 نقطة، ويجب أن ننافس حتى النهاية".





وشرح "من سنين كنت مدربا في البرتغال، وشيدوا مبنى جديدا للاتحاد فقلت إنه من أموالي لأنه تم تغريمي كثيرا لاعتراضي على التحكيم هذا الأمر تغير الآن، الحكام بشر ويقومون بعملهم، حكام كثير يخطئون والـ VAR أحيانا يخطئ، وكل فريق سيريد أن يُحتسب أي خطأ في صالحه، لم أفز في أي مباراة بخطأ تحكيمي مع الزمالك، وربما حدث العكس، لدي ملاحظات كثيرة على أداء التحكيم وأطلب منهم المزيد من العدالة".





وأضاف "من خبرتي في مصر، الدوري الذي يفوز به الزمالك مثل 5 من الذي يفوز به الأهلي، لأنني لم أرَ الأهلي يتعرض للأذى في أي شيء هنا".









وشدد "أرى أن كرة أشرف بنشرقي وأيمن أشرف في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا ضربة جزاء، أحيانا تحدث تلك الأمور وأحيانا يستفز الحكام المشاعر بأخطائهم".



