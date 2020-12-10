أكثر 8 تطبيقات تحميلا في 2020.. الأول مفاجأة

شهد العام الحالي 2020 الكثير المفاجآت لملايين البشر كان على رأسها انتشار فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي انعكس إلى ارتفاع عدد الهواتف الذكية فى العالم، ونفس الأمر للتطبيقات التى كانت بمثابة طوق النجاة للكثيرين من أصحاب الأعمال وحتى من يواظبون على التواصل مع الأهل والأصدقاء بشكل يومي.





وبحسب سبوتنيك، نعرض قائمة أكثر 8 تطبيقات ذكية تحميلًا فى عام 2020، والتى جاء على رأسها تطبيق "زووم".





1- تطبيق زووم

أصبح فجأة من أشهر التطبيقات فى 2020، حيث ساعد على التكيف مع التباعد الإجتماعى عن طريق إتاحة مكالمات الفيديو المجانية، سواء كانت مع الأهل و الأصدقاء.





2- لعبة "ببجي موبايل"





بالرغم من شهرتها بالفعل قبل ظهور فيروس الكورونا الجديد، إلا أنها أصبحت تقريبًا شبه محملة على معظم الهواتف الذكية فى العالم، لتأتى علي رأس أولويات الترفيه عبر هاتفكم، على الرغم من حظر بعض الدول لهذه اللعبة مثل الهند، إلا أن هذا القرار لم يؤثر على إنتشار ببجي





3- تيك توك

لنفس السبب ازدادت نسب المشاهدة و عدد النحميل، لك أن تتخيل تهدد التطبيق لعرش "يوتيوب" بكل قوة، كما واجهت الشركة تهديدات من الإدارة الأمريكية بحظر التطبيق





4- وي شات

يعتبر أحد التطبيقات الشهيرة للدردشة والتراسل الفوري، ونظرا لأنه يتبع سياسات خصوصية وأمن بيانات فائقة السرية، كما يواجه أيضًا عدة من قبل الإدارة الأمريكية وبعض الحكومات الأخرى.





4- متصفح "يو سي":

استاطع متصفح "يو سي" المملوك من قبل مجموعة "علي بابا" الإنتشار بكل اريحية، و أن يصبح ضمن أشهر متصفحات الهواتف المحمولة.





5- فيسبوك ماسنجر

مع كثرة العمل من المنزل زاد الإعتماد على التطبيق بشكل أكثر من ذي قبل، أضف إلى ذلك ميزات التعديل على الصور المرسلة، و رؤيتك بوضوح أثناء المكالمة من خلاله.





6- لينكد إن:

تسببت أزمة كورونا فى خسارة الكثيرين لوظائفهم، فكان الأمل فى منصة "لينكد إن" للبحث فيها عن الوظائف.





7- واتسآب

غني عن التعريف بفضل تطوره و الأداء العام له فى الفترةالأخيرة، كما أنه يوفر تجربة إستخدام إجتماعية أكثر من ممتازة جعلته ضمن قائمة الأكثر تحميلًا عن جدارة.





8- جوجل درايف

هو الشريك الأساسي فى تبديل أى معلومات من هاتفك إلى الأخر الجديد، دون أن تفقد أى من بياناتك نهائيًا، وبالتالى كان هذا السبب كافيًا لجعل التطبيق ضمن قائمة الأكثر إقبالًا.



