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تعليم

دورات تدريبية لتنمية مهارات طلاب كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:43 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر

نظمت وكالة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان مجموعة من الدورات التدريبية للطلاب والتي تسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور زغلول عباس حسنين عميد الكلية والتي أقيمت مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

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وتضمنت الدورات دورة حقوق وواجبات الطالب الجامعي حاضر فيها الأستاذ الدكتور محمد بسيوني الأستاذ المساعد بقسم العمل مع الجماعات وتضمنت الدورة التدريبية تعريف الطالب بحقوقه وهي تهيئة البيئة المناسبة للتعليم والتعلم والحصول على البطاقة الجامعية وإقامة المحاضرات فى مواعيدها كذلك استعراض واجبات الطالب الجامعى ومنها الانتظام فى الدراسة واحترام القواعد المتعلقة بسير المحاضرات واحترام أنظمة الاختبارات وعدم الغش أو المساعدة فى ارتكابه والمحافظة على منشآت الجامعة والمحافظة على النظافة العامة داخل الحرم الجامعي.

 

كما تم عقد دورة مودة لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج حاضر فيها الأستاذ الدكتور محمد محمد بسيوني المدرب المعتمد بالمشروع الرئاسى مودة حيث تلقي المتدربون خلالها محتوى مكون من عدة محاور وهي  الجوانب النفسية والاجتماعية في العلاقات الأسرية وماهية الزواج وكيفية اختيار شريك الحياة  والجوانب الصحية في العلاقات الأسرية وأهمية الفحص الطبي قبل الزواج والجوانب الشرعية في العلاقات الأسرية ومفهوم الزواج في الأديان.

 

كذلك تم تنظيم دورة تدريبية عن تنمية قوة الذاكرة لدى الطلاب حاضر فيها ا. أمل خليفة مدرب التنمية البشرية المدرب المعتمد بإدارة حلوان التعليمية بالتعاون مع مركز العلاج الاجتماعي بالكلية وتضمنت الدورة التدريبية أهم أساليب تقوية الذاكرة وهي النوم الكافي، وتحسين نوعية الطعام حيث أن التغذية الصحية تساعد في تقوية الذاكرة، وكذا ممارسة الرياضة وتكوين الصداقات، وتنظيم الوقت.

 

والجدير بالذكر وقد افتتح  باب الترشيح وسحب وتقديم الاستمارات اليوم الخميس الموافق 10 ديسمبر  2020، و يتم إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين يوم الأحد الموافق  13 ديسمبر 2020، فيما يتم تلقى طلبات الطعون يوم الإثنين 14 ديسمبر  2020،  ويتم فحص الطعون يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر  2020، وتُعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الأربعاء 16 ديسمبر  2020 .

 

وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر  2020 ، بحيث  تكون انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر  2020،  وستتم انتخابات الإعادة اليوم التالي الموافق 21 ديسمبر  2020،  وتكون انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر  2020،  و يتم إجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر  2020، وتختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق  24 ديسمبر  2020.

 

وتقام الانتخابات تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وريادة  الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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