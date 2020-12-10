محافظ بني سويف: لدينا مشروعات مقترحة مدروسة من كافة النواحي

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن الاستراتيجية العامة للمحافظة التي تم إطلاقها اليوم ، تحتوي على مقترحات مشروعات استثمارية مدروس من كافة النواحي، والتي ركزت على تعظيم سلاسل القيمة المضافة للموارد والميزات النسبية التي تمتلكها بني سويف، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة للوصول بهذه الاستراتيجية لحيز التنفيذ، وليجني المواطن ثمارها ،من خلال الوصول إلى تنفيذ مشروعات متكاملة تعمل على إتاحة المزيد من فرص العمل، وذلك عن طريق القدرة على إدارة الاقتصاد المحلي للمحافظة بشكل تشاركي مع القطاع الخاص والمجتمع المدني المحلي ، فضلا عن أن التوجيه الحكومي بتعميم الاستراتيجية سيدعم إمكانية إدراج المشروعات المقترحة محليا في خطط وتمويلات الجهات المركزية.





جاء ذلك خلال مؤتمر التنمية الاقتصادية المحلية الذي تم تنظيمه "بالقاهرة" لإطلاق وتسلّم الاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة، تحت عنوان " قصة نجاح مجلس الشراكة الاقتصادية بالمحافظة بني سويف" ،وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية اللواء ، والسيد جوزيف غانم مدير مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات (وايز)، وعدد من مسؤولي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر والدكتور هشام الهلباوي، مدير وحدة تطوير الإدارة المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور إبراهيم مصطفى مستشار مجلس الشراكة الاقتصادية ومشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات.





حيث أكد المحافظ على أنه بالتوازي مع الجهود الهادفة لإعداد الاستراتيجية العامة ، فقد تم تنفيذ العديد من الجهود والخطوات العملية في مجال النهوض بالمحافظة تنمويًا، وتهيئة المناخ المناسب لتطبيق الاستراتيجية، حيث تم حصر المقومات والميزات النسبية والتنافسية التي تتمتع بها بني سويف في مختلف المجالات في صورة خريطة تنموية ،وتم البدء "بالفعل" في تبنى عدد من المشروعات الطموحة، خاصة في قطاع السياحة من خلال استراتيجية للتنمية السياحية لـ 5 سنوات قادمة ، لاسيما وأن المحافظة تمتلك ثروة أثرية وتاريخية وطبيعية ، بجانب الحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء على تخصيص منطقة لإقامة مدينة زراعية صناعية على أرض المحافظة ، والتي تعتمد وتستهدف تحقيق أعلى سلسلة للقيمة المضافة.





كما توجد فرص استثمارية واعدة فى مختلف المجالات، على سبيل المثال لا الحصر منطقة المثلث الذهبي على مساحة 2124 فدانًا للاستثمار السياحي، و42 فدانًا كمنطقة لوجستية، وإمكانية إقامة ميناء جاف بدائرة مركز سمسطا على مساحة 1027 فدانًا ، وإنشاء كورنيش جديد على النيل من الناحية الشرقية ، وغيرها من الفرص المميزة ، والتي وضعنا خطة لاستثمارها على نحو أفضل.







