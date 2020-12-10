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برلمان

برلمانى: الضربات الاستباقية لصقور القوات المسلحة نجحت فى سحق وتصفية الإرهابيين

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 01:50 م
القوات المسلحة
القوات المسلحة
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فريدة محمد
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تحية قلبية لصقور وبواسل القوات المسلحة المصرية بعد نجاحهم فى تصفية 15 تكفيريا في عمليات نوعية بسيناء ونجاح القوات الجوية فى القضاء على 25 تكفيريا، وذلك خلال أعمال تدمير 437 وكرا إرهابيا على الاتجاه الشمالى الشرقى فى الفترة من أول سبتمبر 2020 وحتى 8 ديسمبر الجارى.

وثمن "زين الدين" فى بيان له أصدره اليوم، نجاح القوات الجوية فى توجيه ضربة جوية استباقية مركزة على الاتجاه الإستراتيجى الغربى وتدمير  21 عربية دفع رباعى محملة بالأسلحة والذخائر، وذلك فى الفترة من أول سبتمبر 2020 وحتى 8 ديسمبر التجارى، معربًا عن ثقته التامة فى قدرة القوات المسلحة المصرية الباسلة فى حماية مصر بجميع حدودها من مخاطر أمثال هذه العناصر الإرهابية الخطرة من خلال توجيه الضربات الاستباقية لها خاصة أن ضرباتها الاستباقية للإرهابيين حققت نجاحات كبيرة فى سحق وتصفية الخلايا والتنظيمات الإرهابية وشل حركتها.

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من المجتمع الدولى بصفة عامة ومن الأمم المتحدة ومجلس الأمن بصفة خاصة بسرعة اتخاذ الإجراءات والخطوات التنفيذية ضد الأنظمة والدول التى ترعى وتشجع وتسلح وتمول وتأوى الإرهاب والإرهابيين على أراضيها بعد أن أصبحت ظاهرة الإرهاب الأسود تمثل خطرا داهما على الأمن والسلم الدوليين، مؤكدًا أن استمرار صمت المجتمع الدولى تجاه الدول والأنظمة الداعمة للإرهاب جعل التيارات والجماعات الإرهابية والتكفيرية تستمر فى القيام بأعمالها الإرهابية داخل العديد من دول العالم.

جاء ذلك بعد أن أقامت هيئة الرقابة الإدارية، احتفالية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبتشريف رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وسفراء الدول وممثلى المنظمات العربية والدولية، ورؤساء جهات انفاذ القانون.

وخلال الاحتفالية تم عرض فيلم بعنوان "طاقة أمل" عن مسيرة التنمية التي تشهدها مصر، وفيلم اخر بعنوان "حراس الوطن" عن جهود هيئة الرقابة الإدارية، كما القى كل من رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ورئيس اتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، المدير الإقليمي للبنك الدولى لمصر واليمن وجيبوتى، كلماتهم في الاحتفالية.

ووفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية؛ تم تكريم مجموعة من المتميزين في مجال متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بجهات الدولة.

ومن جهته، ألقى الوزير حسن عبد الشافى رئيس هيئة الرقابة الإدارية كلمته الذى تقدم فيها بالشكر والعرفان لرئيس الجمهورية لرعايته الاحتفالية ورحب بالحضور واستعرض جهود مكافحة الفساد والنجاحات التي تحققت في هذا المجال، واختُتمت الاحتفالية بكلمة دولة رئيس مجلس الوزراء.
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