برلمانى: الضربات الاستباقية لصقور القوات المسلحة نجحت فى سحق وتصفية الإرهابيين

وجه النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تحية قلبية لصقور وبواسل القوات المسلحة المصرية بعد نجاحهم فى تصفية 15 تكفيريا في عمليات نوعية بسيناء ونجاح القوات الجوية فى القضاء على 25 تكفيريا، وذلك خلال أعمال تدمير 437 وكرا إرهابيا على الاتجاه الشمالى الشرقى فى الفترة من أول سبتمبر 2020 وحتى 8 ديسمبر الجارى.





وثمن "زين الدين" فى بيان له أصدره اليوم، نجاح القوات الجوية فى توجيه ضربة جوية استباقية مركزة على الاتجاه الإستراتيجى الغربى وتدمير 21 عربية دفع رباعى محملة بالأسلحة والذخائر، وذلك فى الفترة من أول سبتمبر 2020 وحتى 8 ديسمبر التجارى، معربًا عن ثقته التامة فى قدرة القوات المسلحة المصرية الباسلة فى حماية مصر بجميع حدودها من مخاطر أمثال هذه العناصر الإرهابية الخطرة من خلال توجيه الضربات الاستباقية لها خاصة أن ضرباتها الاستباقية للإرهابيين حققت نجاحات كبيرة فى سحق وتصفية الخلايا والتنظيمات الإرهابية وشل حركتها.





وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من المجتمع الدولى بصفة عامة ومن الأمم المتحدة ومجلس الأمن بصفة خاصة بسرعة اتخاذ الإجراءات والخطوات التنفيذية ضد الأنظمة والدول التى ترعى وتشجع وتسلح وتمول وتأوى الإرهاب والإرهابيين على أراضيها بعد أن أصبحت ظاهرة الإرهاب الأسود تمثل خطرا داهما على الأمن والسلم الدوليين، مؤكدًا أن استمرار صمت المجتمع الدولى تجاه الدول والأنظمة الداعمة للإرهاب جعل التيارات والجماعات الإرهابية والتكفيرية تستمر فى القيام بأعمالها الإرهابية داخل العديد من دول العالم.



