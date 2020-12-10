جامعة الإسكندرية تعلن التزامها بنشر قيم النزاهة والشفافية لمكافحة الفساد

نظمت جامعة الإسكندرية ، اليوم الخميس، ندوة "متحدون على مكافحة الفساد"، نظمتها جامعة الإسكندرية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد .





وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية التمريض، بحضور الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والعميد لؤى غنيم من مكتب الرقابة الإدارية بالإسكندرية نيابهً عن اللواء وليد سعيد وكيل هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية ورئيس مكتب الإسكندرية، والمقدم عبدالله الفقـى، والمقدم زياد البدري، وعمداء ووكلاء الكليات والمعاهد ومستشاري رئيس الجامعة.





وفي كلمته، أكد الدكتور قنصوة أن مصر حاليا تشهد نقلة نوعية كبيرة في مجال مواجهة الفساد ومكافحة جرائمه، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته بضرورة التصدي للفساد ومحاربته بكل أشكاله وفقا لرؤية مصر الاستراتيجية 2030، وذلك لما له من تأثيرات سلبية على الإقتصاد المصري والاستثمار، مؤكدا أن جامعة الإسكندرية لم تكن لتنفصل عن رؤية مصر 2030، وعن مشكلات المجتمع المصري، والتي من أهمها مكافحة الفساد بكل أشكاله وأنواعه، لذا فإن الجامعة تلتزم بإتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية لنشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد.





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ولفت إلى أنه لايوجد مكان لفاسد بيننا، وسنقوم بمكافحة الفساد بكل أشكاله بدءًا من تعطيل المصالح، وأكد أنه لابد من تكاتـف الجهود لمحاربة الفساد داخل كل المؤسسات للوصول إلى معدلات نمو مرتفعة، وأضاف أن جزء من محاربة الفساد أن تكون الجامعة جامعة ذكية مستدامة محكومة، وأيضًا يتم مواجهة الفساد بتقليل الإحتكاك والتعامل المباشر.





فيما أكد العميد لؤى غنيم أن اليوم العالمى لمكافحة الفساد فى 9 ديسمبر يأتي متزامنًا مع إطلاق مصر لاستراتيجية مكافحة الفساد فى مصر الأولى والثانية، موضحا أن الفساد هو إساءة استخدام السلطة لتحقيق مكاسب خاصة سواء من خلال أصحاب الوظائف القيادية أم بواسطة صغار الموظفين، مؤكدًا أن هناك أثار سلبية للفساد على الصعيد الاجتماعــى والاقتصادى وتؤثر في الإقتصاد المصري في نهاية المطاف.





وأكد على دور الهيئة فى إصدار وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بالمشاركة مع جميع جهات ومؤسسات الدولة، والعمل على نشر قيم النزاهة والشفافية وإبراز الممارسات الناجحة التي حققتها الاستراتيجية، وكذلك تنفيذ العديد من المبادرات للتوعية بالفساد داخل الجامعات المصرية، وإعداد حملات إعلامية لرفع درجة وعي الجمهور والطلاب، فضلا عن عقد العديد من الدورات التدريبية في مجال النزاهة والشفافية، في الوقت الذي تعمل فيه الرقابة على منع أسباب الفساد، ومتابعة تطبيق القوانين واللوائح لتحقيق الغرض منها، كما أكد أن دور هيئة الرقابة هو متابعه تنفيذ القوانين وفحص المشكلات التى تواجه العمل في الهيئات المختلفه بالدولة.





كما أشار أن الهيئه أنشأت قطاع الإستثمار داخل الهيئة لخدمة المواطن، ومساعدة وتحسين المؤشر الإقتصادي لزيادة الإستثمارات فى مصر.