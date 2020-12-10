تأجيل استئناف سما المصري على حكم حبسها بتهمة التحريض على الفسق

قررت محكمة جنح مستانف المحكمة الاقتصادية، تأجيل استئناف سما المصرى على الحكم الصادر من محكمة جنح الاقتصادية بمعاقبتها بالحبس سنتين وإلزامها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه غرامة، فى القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية في الاعتداء على قيم المجتمع المصري، لجلسة 6 يناير المقبل.





وقضت المحكمة الاقتصادية، الشهر الماضي، بمعاقبة المتهمة، بالحبس لمدة سنتين لإدانتها بصناعة 5 فيديوهات مخلة بالآداب العامة، وذلك في القضية التي أقامها المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة "تطهير المجتمع".





كما شمل الحكم تغريم المتهمة 300 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين.





ونسبت النيابة العامة للمتهمة، ارتكاب جرائم التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، في البلاغ المقدم ضدها من المحامي أشرف فرحات، وتضم أحراز القضية 5 فيديوهات مخلة بالآداب العامة، ظهرت خلالها المتهمة تؤدي حركات راقصة، وترتدي ملابس تبرز مفاتنها.



