الوزراء يوافق على عرض 48 قطعة أثرية بمعرض في السعودية

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ٢٤٩٠ لسنة ٢٠٢٠ بالموافقة علي علي عرض 48 قطعة أثرية لعرضها على بمتحف اثراء بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية.
وقد أصدر الرئيس اليوم عدة قرارات منها القرار الجمهورى رقم 674 لسنة 2020 بفصل عمر حسن على حسن حماد معاون النيابة بالنيابة العامة من عمله بغير الطريق التأديبيى.
والقرار الجمهورى رقم 670 لسنة 2020 بتعيين بعض القضاة ببعض محاكم الاستئناف.
والقرار الجمهورى رقم 646 لسنة 2020 بالموافقة على تغيير الغرض من استخدام مساحات بعض الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الأقصر من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى النشاط السياحى.
والقرار الجمهورى رقم 645 لسنة 2020 بتخصيص مساحة بعض الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مدينة بدر بمحافظة القاهرة، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد "حدائق العاصمة".
ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميسي.