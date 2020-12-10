الوزراء يوافق على عرض 48 قطعة أثرية بمعرض في السعودية

والقرار الجمهورى رقم 670 لسنة 2020 بتعيين بعض القضاة ببعض محاكم الاستئناف.





والقرار الجمهورى رقم 646 لسنة 2020 بالموافقة على تغيير الغرض من استخدام مساحات بعض الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الأقصر من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى النشاط السياحى.





والقرار الجمهورى رقم 645 لسنة 2020 بتخصيص مساحة بعض الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مدينة بدر بمحافظة القاهرة، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد "حدائق العاصمة".



