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برلمان

برلماني عن التدخلات الأجنبية في ليبيا: مصر تراقب الأوضاع بجدية

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 03:07 م
التدخلات الأجنبية
التدخلات الأجنبية فى ليبيا
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القسم السياسي
قال النائب، أحمد العوضي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن ما يحدث في ليبيا يشكل تهديدًا جسيمًا للأمن القومي المصري، مؤكدًا أن مصر تراقب الأوضاع في ليبيا بكل جدية، وتتخذ من الإجراءات الحاسمة ما يؤمنها ويؤمن الأمن القومي المصري. 


وأشار " العوضي" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، إلي أن وجود التدخل الأجنبي التركي فى ليبيا ، يعد بمثابة تهديد للأمن القومي المصري، لافتًا إلي أن ليبيا تُعتبر امتدادًا قويًا لأمن مصر القومي، مشددًا على ضرورة وجود توافق " ليبي _ ليبي" ، كونها الطريقة المثلي لإنهاء الأزمة وحلها بشكل ودي ، دون وجود أي تدخلات أجنبية . 


وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي على موقف مصر الثابت، وهو دعم مسار الحل السياسي للأزمة الليبية، بعيدًا عن التدخلات الخارجية والميليشيات المسلحة، مشيرًا الي أن مصر ليست وحدها فقط التي تهتم بهذه القضية ، بل هناك العديد من دول العالم وعلى رأسها فرنسا ، تسعي جاهدة لإنهاء الخلافات التركية - الليبية ، وعدم تدخل أي دولة أجنبية في شئون دولة أخرى تعوق استقراره. 


جاء ذلك بعد أن أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل في ليبيا، مشددًا على أنه الطريق الوحيد الممكن لتسوية هذه الأزمة؛ لضمان استقرار هذا البلد الشقيق، الذي يشترك مع مصر في حدود يصل طولها الى 1200 كم. 


وقال الرئيس السيسي في حديث خاص لـ صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية نشرته الاربعاء الماضي، في ختام زيارته إلى باريس، إنه من الحتمي إنهاء التدخلات الأجنبية في ليبيا والتي تهدد استقرار هذا البلد.
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