محافظ الغربية يسلم شيكات بـ289 ألف جنيه لإقامة مشروعات للشباب

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتسليم ٤٥ شيك بقيمة ٢٨٩ ألف جنيه كقروض حسنة للشباب والأم المعيلة والأسر الفقيرة، دعمًا من جمعية الأورمان وبنك القاهرة لإقامة مشروعات مستدامة، وذلك بحضور أماني النادرى وكيل وزارة التضامن، وعبد الخالق عبد العظيم، مدير فرع جمعية الأورمان بالغربية.





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خلال الاحتفالية قدم محافظ الغربية الشكر لجمعية الأورمان لما تقوم به من دور حيوي وهام في خدمة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين عبر تقديم مساعدات مادية ومساهمات متنوعة في مختلف المجالات لخدمة أبناء محافظة الغربية، مثمنًا دورها وما تقوم به من إقامة مشروعات تخدم المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة، متمنيًا للأسر والشباب التوفيق في العمل.





وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أننا جميعًا نعمل لرفع المستوى المعيشي للمواطنين وأن طلبات المواطنين في أولويات اهتمامنا، كما دعي منظمات المجتمع المدني للمشاركة الإيجابية في الخدمات التي تقدمها المحافظة والحكومة للمواطنين لبناء المجتمع من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا وتوفير فرص عمل للشباب وتنفيذًا للتوجيهات السياسية بتوفير حياه كريمة للمواطنين.



