شاهد.. إقبال كثيف في أول أيام الانتخابات الطلابية بآداب عين شمس

أكد الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس أن سباق الانتخابات الطلابية للعام الجامعي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بدأ اليوم وشهد إقبالا طلابيا كثيفا.





وصرح عميد الكلية أن الانتخابات الطلابية هذا العام سوف تشهد تنافسا قويا بين الطلاب وأن هذه الكثافة الطلابية في المشاركة إنما تعكس وعيا كبيرا من جانب الطلاب بضرورة تواجدهم ومشاركتهم الفعالة باتحاد الطلاب.





وأكد أن خطوات العملية الانتخابية بدءا من تقديم أوراق الطالب حتى إعلان النتيجة سوف تتم بدقة وشفافية وفقا للجدول الزمني المحدد من قبل وزارة التعليم العالي، وتستمر الانتخابات الطلابية من اليوم حتى ٢٤ من الشهر الجارى مع الأخذ في الاعتبار عدم التزاحم والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد انتشار فيروس كورونا.



