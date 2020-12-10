ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

شاهد.. إقبال كثيف في أول أيام الانتخابات الطلابية بآداب عين شمس

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 04:17 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
Advertisements
حسام الفقي
أكد الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس أن سباق الانتخابات الطلابية للعام الجامعي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بدأ اليوم وشهد إقبالا طلابيا كثيفا.

وصرح عميد الكلية أن الانتخابات الطلابية هذا العام سوف تشهد تنافسا قويا بين الطلاب وأن هذه الكثافة الطلابية في المشاركة إنما تعكس وعيا كبيرا من جانب الطلاب بضرورة تواجدهم ومشاركتهم الفعالة باتحاد الطلاب.

وأكد أن خطوات العملية الانتخابية بدءا من تقديم أوراق الطالب حتى إعلان النتيجة سوف تتم بدقة وشفافية وفقا للجدول الزمني المحدد من قبل وزارة التعليم العالي، وتستمر الانتخابات الطلابية من اليوم حتى ٢٤ من الشهر الجارى  مع الأخذ في الاعتبار عدم التزاحم والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد انتشار فيروس كورونا. 

تقام الانتخابات الطلابية تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية وإشراف الأستاذة الدكتورة حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب وتنفيذ إدارة رعاية الشباب برئاسة السيدة نعمات خليفة.
شاهد.. إقبال كثيف في أول أيام الانتخابات الطلابية بآداب عين شمس
شاهد.. إقبال كثيف في أول أيام الانتخابات الطلابية بآداب عين شمس
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عميد آداب عين شمس: حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى.. الأحد

حفل تكريم للأوائل واستقبال الطلاب الجدد بآداب عين شمس

فعاليات حفل استقبال الطلاب وتكريم الأوائل بآداب عين شمس للعام الجامعي 2020 / 2021

رئيس اتحاد طلاب آداب عين شمس : كرمنا 20 طالبا من 16 قسما واهتمام كبير بالأنشطة الطلابية

إقبال طلابي كبير على معرض الكتاب المجاني بكلية الآداب جامعة عين شمس

تنظيم المعرض الخيري السنوي للملابس والمستلزمات بآداب عين شمس.. اليوم

ترشيحاتنا

بمكياج صاخب.. شاهد إطلالة بوسي شلبي في ختام مهرجان القاهرة

بعد نقله إلى قطر.. موعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

مواصفات التحفة الكورية كيا كادينزا 2021 kia cadenza .. صور

متحدث المترو يكشف لـ«صدى البلد» سبب تأخر قطارات الخط الثاني ووقت عودتها

عطل فني يصيب خدمة المكالمات فى فيسبوك

أخبار التوك شو.. الأرصاد: سقوط أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. والفرق بين المونوريل والقطار الكهربائى السريع

Advertisements

بشاير 2021.. زيادة مرتبات المعلمين وأجور الموظفين وأصحاب المعاشات.. تفاصيل

قنبلة الشتاء.. صفقة كبرى بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

أدعية وقرآن.. ماذا فعل محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان فى "قفص المحكمة"

شوبير يهاجم الكاف بسبب السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

قرار مفاجئ من إيهاب جلال قبل مواجهة الأهلى والمقاصة فى الدوري

الفنان أشرف زكي يسجد باكيًا على المسرح بعد تكريمه.. شاهد

نراكِ العام المقبل.. مدينة أوروبية تودع الشمس وكلمة السر ظاهرة نادرة

تهديدات قطر.. تفاصيل تراجع الكاف عن إقامة السوبر الإفريقي فى مصر ونقله للدوحة

عزل وفصل نائب رئيس مجلس الدولة ومعاون بالنيابة العامة من عملهما

جريمة هزت الإمارات.. النائب العام يعلن القبض على مرتكبي واقعة الاغتصاب الجماعى

الأهلي ونهضة بركان.. الكاف يستقر على نقل السوبر الإفريقي إلى قطر

بدلة بيضا وكمامة| ماذا قال محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان لـ رئيس محكمة الجنايات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسريب صور ميتسوبيشي أوتلاندر 2022 Mitsubishi Outlander قبل طرحها رسميا

بمكياج صاخب.. شاهد إطلالة بوسي شلبي في ختام مهرجان القاهرة

مواصفات التحفة الكورية كيا كادينزا 2021 kia cadenza .. صور