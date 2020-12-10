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ديني

هل تغيير الحفاظات للأطفال يلزم الوضوء.. أمين الفتوى يجيب

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 04:34 م
هل تغيير الحفاظات
هل تغيير الحفاظات للأطفال يلزم الوضوء.. أمين الفتوى يجيب
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محمود ضاحي
هل تغيير الحفاظات للأطفال يلزم الوضوء..  سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الوضوء سليم وتصلي به ولا يلزم الوضوء من تغيير الحفاظات ولو على يديك نجاسة تغسلي يديك فقط.

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة وكثير من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه - عز وجل- والتي جعل الإسلام لها مكانة عظيمة، ومما يدل على أهمية الوضوء ومنزلته في الدين الإسلامي مدح الله -تعالى- للمتطهرين في القرآن الكريم، حيث قال: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ».

وأضاف المجمع، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن هناك 6 مواطن يستحب لها الوضوء وهي: عند النوم، عند الأكل والشرب للجنب، تجديد الوضوء لكل صلاة، عند ذكر الله تعالى، تكرار الجماع للجنب، قبل الغسل. 

فرائض الوضوء، محل بحث الكثيرين على مواقع الإنترنت، لأن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة وكثير من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه - عز وجل- والتي جعل الإسلام لها  مكانة عظيمة، ومما يدل على أهمية الوضوء ومنزلته في الدين الإسلامي مدح الله -تعالى- للمتطهرين في القرآن الكريم، حيث قال: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ»، ومما يدل على فضلها وأنها شرط لصحة الصلاة ما رواه الصحابي أبو هريرة - رضي الله عنه- حيث قال عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تُقبَلُ صَلاةُ مَن أَحدَث حتَّى يَتوضَّأَ».
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