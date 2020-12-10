ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مساعد رئيس حزب الوفد: مصر قدمت مردودا طيبًا فى ملف حقوق الإنسان

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 11:02 م
الدكتور أيمن محسب،
الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومساعد رئيس حزب الوفد
Advertisements
معتز الخصوصى
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن الدولة المصرية بذلت مجهودات كبيرة في ملف حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن اليوم العالمي اليوم لحقوق الإنسان شاهدا على سجل مطول وحافل بالجهود التي سعت الحكومة لاتخاذها من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين وضمان تعزيز الكرامة الإنسانية المتأصلة لجميع أبناء الشعب المصري، والمساواة بين الجميع أمام القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة وعدم التمييز.

ولفت محسب، في بيان له، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حمل على عاتقه مهمة الدفاع عن حقوق الإنسان المصري وأخذ يرد على كافة المنظمات الحقوقية المشبوهة في الخارج، ويردد حديثه دائما بأن ما يتردد على ألسنة هذه المنظمات ادعاءات ليس لها أساس من الصحة في مصر، وأن الهدف منها بث الشائعات وخلق حالة من الضغينة وإشعال الرأي العام المحلي والعالمي ضد الدولة المصرية وشعبها ومؤسساتها.

وأكد محسب، أن المنظمات الحقوقية المصرية برعاية المجلس القومي لحقوق الإنسان قدمت كافة تقاريرها الحقوقية في جنيف وحصلت على إشادات من الأمم المتحدة على التزام مصر بكافة المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمات دولية أتت في زيارات رسمية لمصر واطلعت على الملف الحقوقي على أرض  الواقع.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي لم يخش ادعاءات المنظمات الحقوقية المشبوهة وقالها بجرأة وصراحة كبيرة خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده بينه وبين نظيره الفرنسي خلال الزيارة الأخيرة: "معندناش حاجة نخاف منها.. نحن أمة تجاهد لبناء مستقبل شعبها".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أيمن نصري: هيومان رايتس ووتش تتبنى أي شيء يمثل ورقة ضغط على مصر

العسال: الكيانات الشاذة تأخذ من العمل الحقوقي ستارا لتحقيق أهداف خبيثة

رحيل أبرز الحقوقين المصريين.. حافظ أبو سعدة تصدى لأكاذيب الإرهابية وتبنى قضية قبيلة الغفران القطرية

تشييع جثمان الحقوقي حافظ أبوسعدة غدا إلى مسقط رأسه في الغربية

اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تنعى الحقوقي البارز حافظ أبوسعدة

ترشيحاتنا

أوف شولدر.. ليلى أحمد زاهر تستعرض جمالها بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء

لو عربيتك عدى عليها 20 سنة تقدر تغيرها بواحدة جديدة| وزيرة الصناعة تكشف التفاصيل

لماذا تستخدم مصر لقاح سينوفارم الصيني لعلاج كورونا؟

بمكياج صاخب.. شاهد إطلالة بوسي شلبي في ختام مهرجان القاهرة

علاج الغدة الدرقية بطرق طبيعية

صدمة العمر.. تركت نافذة غرفتها مفتوحة فاستيقظت لتجد الثعبان بجانبها في السرير.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعود للقرن الـ4 قبل الميلاد.. اكتشاف خوذة حربية أثرية في مقبرة محارب قديم

بين الفخامة والاحتشام.. شاهد إطلالات النجمات في ختام مهرجان القاهرة

أطعمة يجب تجنبها خلال الرضاعة الطبيعية