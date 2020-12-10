مساعد رئيس حزب الوفد: مصر قدمت مردودا طيبًا فى ملف حقوق الإنسان

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن الدولة المصرية بذلت مجهودات كبيرة في ملف حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن اليوم العالمي اليوم لحقوق الإنسان شاهدا على سجل مطول وحافل بالجهود التي سعت الحكومة لاتخاذها من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين وضمان تعزيز الكرامة الإنسانية المتأصلة لجميع أبناء الشعب المصري، والمساواة بين الجميع أمام القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة وعدم التمييز.





ولفت محسب، في بيان له، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حمل على عاتقه مهمة الدفاع عن حقوق الإنسان المصري وأخذ يرد على كافة المنظمات الحقوقية المشبوهة في الخارج، ويردد حديثه دائما بأن ما يتردد على ألسنة هذه المنظمات ادعاءات ليس لها أساس من الصحة في مصر، وأن الهدف منها بث الشائعات وخلق حالة من الضغينة وإشعال الرأي العام المحلي والعالمي ضد الدولة المصرية وشعبها ومؤسساتها.





وأكد محسب، أن المنظمات الحقوقية المصرية برعاية المجلس القومي لحقوق الإنسان قدمت كافة تقاريرها الحقوقية في جنيف وحصلت على إشادات من الأمم المتحدة على التزام مصر بكافة المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمات دولية أتت في زيارات رسمية لمصر واطلعت على الملف الحقوقي على أرض الواقع.





وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي لم يخش ادعاءات المنظمات الحقوقية المشبوهة وقالها بجرأة وصراحة كبيرة خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده بينه وبين نظيره الفرنسي خلال الزيارة الأخيرة: "معندناش حاجة نخاف منها.. نحن أمة تجاهد لبناء مستقبل شعبها".