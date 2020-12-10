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المخابرات الأمريكية تتهم الصين بالتلاعب في الجينات لصنع جنود خارقين

الخميس 10/ديسمبر/2020 - 07:52 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
كشفت قناة الغد فى تقرير مصور لها اتهام مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، جون راتكليف، الصين قائلًا إنها تخلق جيلًا جديدًا من "الجنود الخارقين" باستخدام تعديلات جينية لجعل جيشها أكثر قوة.

وأوضح التقرير أن  راتكليف، أكد أن التوسع العسكري للحزب الشيوعي الصيني كان عدوانيا لدرجة انخراطه في اختبارات بشرية لإنشاء جيش معزز بيولوجيا، وإن هدف الصين هو الهيمنة على العالم عسكريًا وتقنيًا واقتصاديًا.

وأكد مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، أن بكين نجحت في امتلاك أكبر قوة بحرية في العالم، إذ يبلغ تعداد جيش جمهورية الصين الشعبية أكثر من مليوني جندي.

وأشار إلى أن الصين تهدد الديمقراطية على مستوى العالم، منذ الحرب العالمية الثانية.

وصعدت الولايات المتحدة حملة ضغوطها على الصين بعدما أقر الكونجرس الأمريكي قانونًا من شأنه أن يغلق البورصات، وأسواق المال الأمريكية أمام الشركات الصينية، من خلال تعزيز القيود على منح تأشيرات الدخول لأعضاء الحزب الشيوعي الصيني إلى الولايات المتحدة.

واستنكرت الصين هذا القرار قائلة : ” بعض القوى المعادية للصين في الولايات المتحدة تسيطر عليها عقلية الحرب الباردة باضطهاد سياسي ضد الصين ".
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